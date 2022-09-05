Здоровье сердца укрепляют любые нагрузки

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Британские исследователи доказали, что регулярные умеренные или энергичные физические нагрузки снижают риск сердечной недостаточности. В экспериментах приняли участие почти 95 000 человек, которые носили электронные устройства, отслеживающие уровень их вовлеченности в занятия спортом.Болезни сердца являются основной причиной смерти населения в развитых странах, так что исследователи постоянно ищут способы снизить риск смерти людей от сердечной недостаточности. И вот новое исследование оценило преимущества умеренных и энергичных упражнений. Охватившее достаточно большую группу людей, оно является первым в своём роде, в котором использовались данные с устройств, оценивающих уровень физической активности. При этом за участниками исследования наблюдали в течение 6 лет, ученые не полагались на их самостоятельные отчеты.В нём приняло участие 94 000 человек. На момент начала исследования ни у одного из его участников со средним возрастом в 56 лет не было диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. В течение 6 лет исследователи следили за уровнем физической активностью и за историями болезни добровольцев. Было установлено, что у взрослых, которые тратили от 150 до 300 минут в неделю на умеренные физические нагрузки, риск сердечной недостаточности сокращался на 63%.При этом у тех участников, который расходовали от 75 до 150 минут в неделю на интенсивные физические тренировки, опасность сердечной недостаточности сокращалась на 66%. Есть много причин, по которым тренировки уменьшают риск болезней сердца. К примеру, физическая активность предотвращает увеличение веса и связанные с этим кардиометаболические расстройства вроде гипертонии и диабета второго типа, которые являются факторами риска сердечной недостаточности.