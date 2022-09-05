Бессонница: врач рекомендовала есть бананы для расслабления
Некоторые фрукты обладают как свойствами расслабления мышц, так и свойствами, регулирующими сон.
"Это правда, что огромное количество людей борются за то, чтобы спать по семь-восемь часов каждую ночь. Но часто проблемы с засыпанием или сном являются результатом ряда вариантов образа жизни, которые складываются как снежный ком, чтобы ночь за ночью ворочаться и ворочаться", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Отказ от кофеина в часы, предшествующие сну, может значительно повысить ваши шансы на хороший ночной сон, но хороший сон — это не только отказ от неправильных продуктов или напитков. Некоторые продукты действительно могут помочь вам лучше спать и избавят вас от беспокойства в течение ночи. Врач особенно рекомендовала есть бананы перед сном.
«Когда вам захочется чего-нибудь сладкого, прежде чем лечь спать, возьмите один из желтых фруктов, которые богаты расслабляющими мышцы минералами, такими как калий и магний. Бананы также содержат аминокислоту триптофан, которая распадается на мелатонин и серотонин (оба важные нейрохимические вещества для регуляции сна) в мозгу», - советует Захарова.
Бананы являются отличным источником магния и калия, которые помогают расслабить перенапряженные мышцы и делают их идеальным перекусом перед сном. Они также содержат крайне важный триптофан, чтобы стимулировать выработку этих ключевых гормонов, успокаивающих мозг.
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