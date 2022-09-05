Бессонница: врач рекомендовала есть бананы для расслабления

Каждый третий испытывал проблемы со сном хотя бы раз в жизни. От стресса до травм может быть много причин, по которым мы не можем выспаться ночью. Но есть некоторые продукты, которые действительно могут помочь, когда дело доходит до засыпания.Некоторые фрукты обладают как свойствами расслабления мышц, так и свойствами, регулирующими сон."Это правда, что огромное количество людей борются за то, чтобы спать по семь-восемь часов каждую ночь. Но часто проблемы с засыпанием или сном являются результатом ряда вариантов образа жизни, которые складываются как снежный ком, чтобы ночь за ночью ворочаться и ворочаться", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Отказ от кофеина в часы, предшествующие сну, может значительно повысить ваши шансы на хороший ночной сон, но хороший сон — это не только отказ от неправильных продуктов или напитков. Некоторые продукты действительно могут помочь вам лучше спать и избавят вас от беспокойства в течение ночи. Врач особенно рекомендовала есть бананы перед сном.«Когда вам захочется чего-нибудь сладкого, прежде чем лечь спать, возьмите один из желтых фруктов, которые богаты расслабляющими мышцы минералами, такими как калий и магний. Бананы также содержат аминокислоту триптофан, которая распадается на мелатонин и серотонин (оба важные нейрохимические вещества для регуляции сна) в мозгу», - советует Захарова.Бананы являются отличным источником магния и калия, которые помогают расслабить перенапряженные мышцы и делают их идеальным перекусом перед сном. Они также содержат крайне важный триптофан, чтобы стимулировать выработку этих ключевых гормонов, успокаивающих мозг.