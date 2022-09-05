Опасная привычка: как ухаживать за кожей тем, кто курит
Но если вы пока не покинули ряды курильщиков по каким-то причинам, вам стоит хотя бы немного помочь своей коже. Именно она в первую очередь страдает от этой вредной привычки.
Как курение вредит коже?
У женщин эта пагубная привычка не менее популярна, чем у мужчин. Запах изо рта, желтые пальцы... Хотя всё это меркнет рядом с теми последствиями, которыми курение сказывается на вашей коже. Давайте по пунктам.
Курение снижает количество кислорода в крови, что способствует гибели клеток кожи.
Также дефицит кислорода ведет к тому, что кожа недополучает питательных веществ, поэтому бледнеет, тускнеет, а со временем еще и желтеет.
Замедляется регенерация клеток, что приводит к преждевременному старению.
Свободные радикалы из сигаретного дыма вызывают разрушение клеток, распад коллагена и эластина.
Ухудшается текстура кожи.
Любые повреждения на коже (ранки, следы от акне) заживают медленнее.
Как помочь коже, если вы курите? Конечно, самой главной помощью станет полный отказ от никотина. Но чтобы хоть как-то минимизировать вред от курения, советуем пересмотреть и дополнить свою бьюти-рутину.
Регулярное очищение кожи
Поскольку на коже курильщиков оседает в несколько раз больше токсинов и загрязнений, особое внимание следует уделить очищению. Выбирайте средства по типу кожи и учтите, что для вас умывание дважды в день — необходимость.
Уход за кожей вокруг глаз
Одна из привычек курильщиков — прищуриваться во время затяжки сигаретой. Это ведет к появлению преждевременных морщин вокруг глаз. Укрепляйте сухую тонкую кожу век, используя средства с витаминами и антиоксидантами.
Уход за кожей вокруг губ
У косметологов даже есть такой термин — «морщины курильщика». Они расположены вокруг верхней губы, которая в результате теряет четкий контур. А все потому, что губы первыми получают дозу никотина и токсичных веществ из сигарет. Если бросить курить пока не получается, наносите на губы средство с антиоксидантами — витамином С, экстрактами черники, винограда, зеленого чая.
Увлажняйте кожу лица
Кожу злостного курильщика вы узнаете по отсутствию тонуса и сияния, нездоровому серовато-землистому оттенку и расширенным порам. Ну, а чего еще ожидать, если она постоянно испытывает кислородное голодание? В результате нарушается кровообращение, появляются сухость и нехватка питательных веществ. Чтобы хоть немного нейтрализовать вред, который наносит коже курение, вам понадобится крем с увлажняющим, антиоксидантным и восстанавливающим действием. Ищите в его составе: витамины С и Е, экстракты и масла растений и гидрофиксаторы, такие как гиалуроновая кислота, сквалан, глицерин.
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