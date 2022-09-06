Наука создала эмбрион без участия женщины и мужчины

Исследователи разработали синтетический эмбрион, созданный без сперматозоида или яйцеклетки. Утверждается, что эта технология поможет в лечении бесплодия.Специалисты в области биологии стволовых клеток Кембриджского университета разработали эмбрионы мышей, которые не содержат сперматозоидов или яйцеклеток. Это синтетические зародыши, у которых начали формироваться органы. И все, что для этого потребовалось, это стволовые клетки - неспециализированные клетки, которыми можно манипулировать, превращая их в зрелые клетки с особыми функциями.Построенный на основе стволовых клеток мышиный эмбрион продемонстрировал не только развитие мозга, но и бьющееся сердце, то есть практически все компоненты, из которых состоит организм. Сами учёные поражены тем, что им удалось зайти так далеко. Синтетические эмбрионы - мечта научного сообщества в течение многих лет, которая ранее казалась чем-то совершенно недостижимым.Это может решить проблемы, с которыми сталкиваются учёные, исследуя эмбрионы млекопитающих в утробе. Синтетический эмбрион развивается вне матери, поэтому его легко визуализировать, чтобы увидеть мельчайшие стадии внутриутробного развития, которые ранее были практически недоступны. Если получится создать синтетический эмбрион человека, то он даст бесценную информацию о ходе беременности, оказав тем самым помощь в решении очень многих проблем, связанных с разными патологиями.