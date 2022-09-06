Врач объяснила, чем опасен ком в горле

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Врач-эндокринолог тверской клиники "РЖД-Медицина" Анна Куликова рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать ком в горле.По словам эксперта, этот симптом может сигнализировать о развитии ряда серьезных патологий. Среди них доктор выделила аутоиммунный тиреодит, узловой зоб, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, увеличение лимфоузлов шеи и неврологические боли, а также психоневрологические расстройства."Ком в горле – частая жалоба на приеме у врача-эндокринолога. Это может быть при йододефицитном (эндемическом) зобе, аутоиммунном тиреоидите, узловом зобе и прочем. Для того чтобы исключить заболевания щитовидной железы, требуется проведение УЗИ щитовидной железы и анализов крови на гормоны щитовидной железы",– подчеркнула специалист, добавив, что при возникновении ощущения кома в горле нужно обратиться к врачу-терапевту.