После приёма пищи нужно погулять хотя бы две минуты

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Всего две минуты пешей ходьбы после приёма пищи уже помогают уменьшить уровень сахара в крови. К такому выводу пришли ученые из Университета Лимерика в Ирландии.Веками жители Средиземноморья вставали после долгой и неторопливой трапезы и отправлялись на прогулку куда-нибудь на городскую площадь, чтобы пообщаться там с соседями. Ходьба стала неотъемлемой частью этого образа жизни, и теперь её считают составным компонентом средиземноморской диеты, которую называют самой полезной для здоровья. Уже доказано, что этот рацион снижает риск диабета, повышенного уровня холестерина, болезней сердца, инсультов и некоторых видов рака, одновременно укрепляя кости, улучшая здоровье мозга, предотвращая деменцию и депрессию, не говоря про похудения.И вот ещё одна причина для недолгой прогулки после приёма пищи - снижение уровня сахара в крови. Прогулка не должна занять много времени, так как исследование показало, что достаточно всего двух минут для достижения этого эффекта. Также поможет и привычка просто стоять после еды, однако не так сильно, как и неторопливое пешее путешествие.Периодически перерывы в стоячем положении в течении дня и после еды уменьшали уровень сахара, в среднем, на 9,51%, по сравнению с продолжительным сидением. Однако интервальная лёгкая ходьба в течение дня, то есть более частые прогулки, приводили и к большему снижению уровня сахара, в среднем, на 17%. Это говорит о том, что отказ от привычки долго сидеть и небольшие по продолжительности пешие прогулки очень полезны в деле контроля уровня сахара в крови.