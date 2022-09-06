Сахар в крови: откуда берётся, почему меняется и как за ним следить

И недостаток, и избыток глюкозы способны вызывать постоянную усталость, тревожность и другие неприятные симптомы. А кроме того, могут указывать на серьёзные болезни.Сахар попадает в организм вместе с едой, содержащей углеводы, например, с крупами, фруктами и овощами. В пищеварительном тракте под действием ферментов поджелудочной железы они расщепляются на моносахариды, в том числе глюкозу. Уже оттуда она попадает в кровь и через сосуды добирается до клеток всех органов. У здорового человека весом 70 кг в крови постоянно содержится около 4 г сахара — это примерно одна чайная ложка.Сахар помогает работать телу в целом, но его основной потребитель — мозг. В среднем ему нужно около 110–145 граммов глюкозы в день.Без сладкого топлива у мозга не будет ресурсов для выработки нейротрансмиттеров — обрабатывать и запоминать информацию станет сложнее.Если глюкозы из пищи поступает недостаточно, организм перестраивается и начинает питать мозг, вытаскивая запасы сахаров из печени. А если и они пустеют — превращает в энергию аминокислоты и побочные продукты жиров, кетоны.Регулярный избыток сахара в рационе мозгу на пользу тоже не идёт. Он негативно влияет на когнитивные функции и может стать причиной деменции.Сахар также играет важную роль в питании глаз и помогает мышцам выдерживать длительные и высокоинтенсивные тренировки.Как организм контролирует уровень сахараСахар в крови: откуда берётся, почему меняется и как за ним следитьПоддерживать баланс телу помогают два гормона — инсулин и глюкагон. Оба вырабатывает поджелудочная железа. Первый контролирует объёмы глюкозы, поступающей в клетки. При недостатке инсулина мембраны перестают пропускать сахар, и он накапливается в крови. За скорость потребления же отвечают гормоны щитовидной железы.Инсулин также способен снижать уровень глюкозы, отправляя избыток на хранение в печень. Глюкагон выполняет противоположную функцию. Он повышает уровень сахара в случаях, когда из пищи его поступает недостаточно. Допустим, при низкокалорийных диетах или во время длительного голодания, в том числе ночного. Для этого у глюкагона есть несколько способов:Обратиться за сахаром к печени. Она хранит неиспользованные остатки глюкозы в форме гликогена как раз для таких ситуаций.Не делиться глюкозой с печенью. Глюкагон может замедлить процесс откладывания сахара на чёрный день, сохранив большую концентрацию в крови.Попросить печень добыть глюкозу. Из аминокислот, молочной кислоты, глицерола или других веществ — этот процесс называется глюконеогенезом. Он нужен, когда гликоген заканчивается. Производить сахара из других веществ также помогают почки.Помочь печени создать кетоны. То есть альтернативное клеточное топливо из жиров.Какой уровень сахара считается нормойУровень сахара может измеряться в миллиграммах на децилитр или в миллимолях на литр. В России используют второй вариант. Проверяют показатели с помощью анализа крови, сданного натощак. Он бывает двух видов:Анализ венозной плазмы. Норма — от 3,9 до 5,6 ммоль/л.Анализ капиллярной крови. Норма — от 3,3 до 5,5 ммоль/л.Первый вариант теста считается более точным. Результаты, отличающиеся от нормы, говорят о разных состояниях. Любой из них может указывать на серьёзные проблемы в работе организма — это причина пройти более тщательное обследование.Ниже 3,9 ммоль/л — гипогликемия, пониженный уровень сахара.От 5,6 до 6,9 ммоль/л — лёгкое повышение сахара. Есть риск развития диабета.От 7 ммоль/л — гипергликемия, повышенный уровень сахара. Возможен диабет.Для подтверждения или исключения диагноза «диабет» кроме стандартных анализов из вены или пальца используют глюкозотолерантный тест. Показатели измеряются также, но дважды: сначала натощак, а затем через два часа после выпитого раствора глюкозы. Это позволяет отследить, с какой скоростью организм усваивает сахара.О чём говорит низкий уровень сахараПричин возникновения гипогликемии много. Например, длительное голодание, избыточное потребление алкоголя, выматывающая физическая нагрузка, гормональный дисбаланс, болезни печени и почек, побочная реакция на лекарственные препараты. Но самая частая — сахарный диабет. У людей с таким диагнозом уровень глюкозы может резко упасть из?за случайно превышенной дозировки инсулина. Либо в случаях, когда препарат человек принял по рецепту, но в течение дня мало ел или непривычно много тренировался.При гипогликемии организм остаётся без ресурсов для работы, клетки начинают голодать. При этом она может пройти совсем незаметно. Если сахар упал незначительно, отследить это будет реально только глюкометром. Если же количество глюкозы опустится сильно ниже нормы, вероятны следующие симптомы:побледнение кожи;головная боль;усталость;повышенное потоотделение;дрожь;раздражительность;головокружение;нарушения сердечного ритма;чувство голода или тошнота.При дальнейшем снижении сахара симптомы будут усиливаться. Могут появиться помутнение зрения, потеря координации, сложности в формировании мыслей. Обратиться за помощью нужно немедленно — критическое падение сахара, обычно ниже 2,2 ммоль/л, может привести к серьёзным поражениям нервной системы и коме.О чём говорит высокий уровень сахараГипергликемия обычно возникает из?за того, что организм не производит достаточных объёмов инсулина или клетки на него не реагируют. Чаще всего её связывают с диабетом, но он не всегда причина. Повышенный уровень сахара может быть следствием панкреатита, серьёзного стресса, гипертиреоза, травмы или недавно перенесённой операции, приёма некоторых препаратов, например стероидов и диуретиков.Заметить гипергликемию помогут следующие симптомы:сильная жажда;головные боли;частое мочеиспускание;размытое зрение;повышенная утомляемость.Гипергликемия, так же как и гипогликемия, опасна для нервной системы, а ещё вредит состоянию кровеносных сосудов, печени, почек и других органов. Это может увеличить риск сердечного приступа и инсульта, снизить способность организма к заживлению ран. У людей с диабетом I типа гипергликемия также иногда вызывает кетоацидоз — накопление в крови кетонов. Это смертельно опасное состояние.Если вовремя привести уровень сахара в норму и контролировать его в дальнейшем, подобных последствий не будет. Однако заметить смещение без анализа сложно: симптомы и понижения, и повышения легко спутать с обычным переутомлением. Поэтому проверять состояние этого показателя периодически необходимо всем.Специалисты рекомендуют делать это здоровым людям хотя бы раз в три года. Если же у человека есть диабет или другие состояния, влияющие на уровень сахара, ему необходимо контролировать глюкозу в крови постоянно — несколько раз в неделю или даже в день. Периодичность зависит от индивидуальных рекомендаций.Справиться с этой задачей дома помогают глюкометры. Для их работы необходим регулярный забор капиллярной крови из пальца, но учёные стараются найти более щадящие способы контроля за сахаром.Как предотвратить нарушения уровня сахараГлавный помощник в поддержании глюкозы в норме — правильное и сбалансированное питание с достаточным количеством всех групп нутриентов. Также полезными будут регулярная физическая нагрузка, отказ от вредных привычек и снижение уровня стресса. Достичь последнего, конечно, сложно, поэтому важно хотя бы научиться бороться с ним. Например, через дыхательные практики или йогу. Особенно важно соблюдать эти правила людям старше 45 лет, с ожирением, с преддиабетом и тем, у кого есть родственники с диабетом, — эти факторы повышают риски.