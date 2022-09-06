Популярный семейный продукт ухудшает зрение – врач

Большинство семей покупают ингредиент, связанный с развитием возрастной дегенерации желтого пятна (AMD) — «основной» причины потери зрения у пожилых людей.На здоровье зрения плохо влияют несколько факторов. Одним из них может быть возраст пациента. Тем не менее, диета также может играть роль в потере зрения, и есть некоторые удивительные ассоциации.По словам Захаровой, простые углеводы, такие как те, что содержатся в белом хлебе и макаронах, связаны с более высоким риском развития возрастных заболеваний, связанных с дегенерацией желтого пятна.«Это основная причина потери зрения у пожилых людей. Эти типы углеводов перевариваются слишком быстро, вызывая всплеск уровня сахара в крови», – сказала врач Захарова.Спрос на белый хлеб и на хлеб для сэндвичей в современных странах показывает, что бутерброды составляют 50 процентов от общего потребления хлеба. Чтобы избежать риска для зрения, врач посоветовала заменить белый хлеб и макароны на цельнозерновые.Другие советы врача по сохранению здоровья глазКрайне важно сократить потребление обработанного мяса, потому что «обработанное мясо, включая хот-доги, бекон и мясные деликатесы, содержит много натрия.«Это увеличение соли в конечном итоге приведет к высокому кровяному давлению. В ваших глазах это может вызвать гипертоническую ретинопатию; повреждение кровеносных сосудов, которое может привести к нечеткому или потере зрения», – объясняет доктор.