Как бороться с сухостью глаз: полезные рекомендации

Синдром сухого глаза – состояние, при котором слизистая оболочка пересыхает из-за недостаточного увлажнения.Запускать ситуацию нельзя, поскольку сухость конъюнктивы может стать причиной более серьезных офтальмологических проблем.Почему возникает сухость в глазахСухость глаз может спровоцировать длительная работа за компьютером, во время которой человек реже моргает. Также на сухость в глазах сетуют люди, проживающие в ветреном климате. Сталкиваются с подобной проблемой и беременные женщины.Еще одна причина – контактные линзы, точнее нарушение правил их ношения. Например, неправильно подобранная модель, из-за чего линза плохо садится, превышение часов использования, аллергия на материал линзы.Чаще всего пациенты с синдромом сухого глаза описывают такие симптомы:• резь в глазах, чувство сухости, сильная реакция на яркий свет;• чувство, что в глазу песок, инородный предмет;• слезоточивость на ветру;• покраснение глаз;• дискомфорт в глазах в конце рабочего дня;• падение остроты зрения – объекты кажутся размытыми.Такая проблема требует срочного решения. И далее мы рассмотрим основные способы увлажнить глазное яблоко и уберечь слизистую от повторного пересыхания.Слеза как естественный увлажнительГлазная слеза вырабатывается постоянно, не только во время плача. Слеза омывает глаза, удаляет мелкие соринки и препятствует развитию инфекций. Поскольку слеза помогает глазу лучше воспринимать свет, при сухости глазной оболочки человек видит нечетко.Капли для глазКогда природного увлажнения недостаточно, офтальмолог прописывает пациенту увлажняющие капли на основе искусственной слезы. Препараты помогают вызвать естественную слезу, снимают воспаление.Увлажняющие капли содержат такие основные компоненты:• глицерин – оказывает смягчающее и антисептическое действие;• гиалуроновая кислота – помогает образовать однородную гидрофильную пленку для увлажнения роговицы, защищает роговицу от негативного воздействия, делает ношение линз более комфортным.При локальном использовании капли с гиалуроновой кислотой повышают стабильность слезной пленки, способствуют увеличению объема слезной жидкости, уменьшают испарение слез из глаз.Как еще облегчить состояниеПомимо закапывания в глаза, рекомендуется придерживаться таких правил:• чаще моргайте, когда пользуетесь компьютером. Для этого делайте перерывы в работе как минимум раз в час;• поставьте дома увлажнитель воздуха;• сократите время пребывания в прокуренных помещениях (барах, кальянных);• выпивайте достаточно воды в день, чтобы поддерживать общий водный баланс в теле.Если вы заметили у себя один из перечисленных выше симптомов сухости глаз, не тяните, запишитесь на консультацию к офтальмологу. Окулист определит причину и степень пересыхания слизистой и пропишет аптечные капли с подходящим составом, которые точно помогут.