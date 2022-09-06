Мясников раскрыл главную ошибку при приеме обезболивающих

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл распространенную ошибку при выборе обезболивающих лекарств.По словам специалиста, для каждого вида боли существует отдельный препарат. Поэтому нельзя принимать одно и то же лекарств для всех недугов, уточнил эксперт. Всего, как отметил Мясников, насчитывается восемь групп медикаментов.«Вы лечите неврологические боли парацетамолом, аспирином, ибупрофеном, а это нестероидные противовоспалительные препараты, они не действуют на нервную боль вообще»,— подчеркнул доктор, добавив, что обезболивающие нельзя принимать постоянно, так как это может привести к зависимости или возникновению новой, медикаментозной боли.