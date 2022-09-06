Мясников раскрыл главную ошибку при приеме обезболивающих
По словам специалиста, для каждого вида боли существует отдельный препарат. Поэтому нельзя принимать одно и то же лекарств для всех недугов, уточнил эксперт. Всего, как отметил Мясников, насчитывается восемь групп медикаментов.
«Вы лечите неврологические боли парацетамолом, аспирином, ибупрофеном, а это нестероидные противовоспалительные препараты, они не действуют на нервную боль вообще»,
— подчеркнул доктор, добавив, что обезболивающие нельзя принимать постоянно, так как это может привести к зависимости или возникновению новой, медикаментозной боли.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://doctor.rambler.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий