Как физические нагрузки противостоят диабету
Ангиогенез - это способность образовывать новые кровеносные сосуды. У жертв диабета не только повреждаются уже существующие сосуды, но нарушается и врождённая способность к росту новых. А всё это грозит очень тяжелыми осложнениями. Исследователи в области биологии сосудов при Медицинском колледже в Джорджии доказали, что для противостояния этому требуются регулярные тренировки. Они получили первые доказательства того, что даже один 45-минутной сеанс упражнений средней интенсивности позволял большему количеству субмикроскопических экзосом, наполненных биологически активным грузом, доставлять непосредственно в клетки больше белка АТФ7А.
Существуют другие более сложные и эффективные службы доставки этого белка, на которые мы все привыкли полагаться. Но то, что несут экзосомы, зависит от того, откуда они поступают, и куда направляются. Однозначно одним из мест их движения являются клетки эндотелия, которые выстилают кровеносные сосуды. Они необходимы для роста новых кровеносных сосудов. У крыс с диабетом второго типа после двух недель бега в колесе и у здоровых добровольцев в возрасте 50 с небольшим после всего одной тренировки уровень АТФ7А вырастал. Физическая активность не оказывала существенного влияния на вес мышей, но увеличивала маркеры функции эндотелия, а также влияла на сосудистый фактор роста эндотелия, необходимый для ангиогенеза. Упражнения увеличили объём мощного природного антиоксиданта под названием внеклеточная супероксиддисмутаза. Это очень важно при формировании новых кровеносных сосудов.
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