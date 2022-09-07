Ушная щекотка поможет справиться с несварением

Оказывается, особое стимулирование ушной раковины может помочь в борьбе с расстройствами пищеварения. Напоминающий клипсу гаджет стимулирует нерв лёгким разрядом электричества, снижая выраженность симптомов на треть.Учёные из Нанкинского медицинского университета в Китае разработали устройство, которое щекочет нерв в ухе. Оно может лечить хронические расстройства желудка. Новое исследование показало, что стимуляция нервов лёгким разрядом электричества снижает выраженность некоторых симптомов на треть. Напоминающий клипсу гаджет нацеливается на блуждающий нерв - самый большой в организме, который проходит от мозга к толстой кишке и участвует в регулировании пищеварения, настроения, артериального давления и дыхания.Стимуляция этого нерва и раньше использовалась при терапии таких расстройств, как гипертония и депрессия. Но обычно она включает в себя имплантацию генератора размером со спичечную коробку в грудную клетку и подключение его к нерву в том месте, где он проходит из груди в шею. Пациент активирует генератор, проводя над ним специальным ручным устройством. Преимущества технологии щекотки ушей в том, что никакой хирургической имплантации устройству не нужно. В клинических экспериментах приняли участие 36 пациентов с функциональной диспепсией - хронической формой расстройства желудка, от которой в какой-то период жизни страдает до 30% всех взрослых жителей планеты. Её симптомы включают боли в желудке, вздутие, избыточную отрыжку или тошноту после приёма пищи, а также быстро наступающее ощущение сытости.