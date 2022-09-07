Диета Магги: меню, правила питания и отзыв диетолога

В попытках прийти к своему идеальному весу многие пробуют разные диеты, пока наконец не найдут ту самую, которая действительно работает. Как работает диета Магги, как ее соблюдать, кому она может помочь, а кому она строго противопоказана, рассказала Людмила Микитюк, диетолог-нутрициолог.Как появилась диета МаггиСчитается, что диета получила свое название в честь Маргарет Тэтчер. Накануне выборов железная леди решила привести себя в форму, и у нее это, конечно же, получилось. А кроме того, она выиграла выборы и стала премьер-министром Великобритании.За две недели Маргарет Тэтчер похудела на девять килограммов. А диету для нее разработали, как говорят, в американской клинике Мэйо.Как работает диета МаггиДиета Магги — это высокобелковая и низкоуглеводная диета, в основе которой очень много яиц, мясо, курица, творог, зеленые салатные листья, овощи.Питание должно быть регулярным, в определенное время. Это помогает стимулировать метаболизм, чтобы при минимуме усилий ускорять процесс сжигания жира. Именно поэтому продукты в диете Магги нельзя заменять на другие. Диета Магги имеет определенное меню, его необходимо строго придерживаться. Продукты нельзя заменять на аналоги, время приема пищи должно быть строго постоянным. В этом суть диеты Магги.Это значит, что отварные яйца нельзя заменить омлетом — это два разных блюда. В этой диете необходимо неукоснительно придерживаться меню.Кому диета Магги строго противопоказанаДиету Магги довольно просто соблюдать, но для организма она может оказаться довольно сложной. Поэтому у этой диеты есть противопоказания.Диета Магги противопоказана детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам. Большое количество белка перегружает печень и почки, функция которых — удаление отходов белкового обмена. Отсутствие углеводов может привести к дефициту питательных веществ или недостатку клетчатки. В любом случае следует проконсультироваться с врачом перед тем, как урезать рацион, особенно если у вас есть хронические заболевания.Чем еще опасна диета МаггиНа самом деле любые диеты опасны тем, что для организма они являются большим стрессом. Нужно серьезно настроиться на то, чтобы изменить свои пищевые привычки.Временное ограничение калорийности рациона принесет временный результат. Лишние килограммы могут вернуться с избытком. Поэтому любую диету стоит воспринимать как стимул полностью пересмотреть рацион и изменить отношение к еде.Как правильно «выйти» из диеты Магги, чтобы не навредить организмуДля комфортного выхода из диеты Магги Людмила Микитюк советует:Есть небольшими порциями не реже шести раз за день. Питаясь таким образом, человек будет сыт весь день, и не появится желание съесть что-то лишнее.Пить много воды. Чтобы метаболизм был не замедленным, а кожа, волосы и ногти — крепкими, нужно выпивать не меньше двух литров воды в день. Но пить важно правильно. Что это значит? Употреблять воду надо за полчаса до еды и только через час после приема пищи. Любые напитки, кроме воды, относятся к еде.Рацион должен быть полноценным. В нем должно быть достаточное количество углеводов, белков и жиров. Без всех этих веществ организм будет просить еще и еще еду, чтобы восполнить недостающие элементы.Нельзя возвращаться к неправильной еде. После того как лишние килограммы ушли, необходимо пересмотреть свой рацион и отказаться от всего вредного. Отныне в приоритете должен быть здоровый образ жизни.Добавлять продукты в рацион надо очень медленно. В идеале не больше одного за день.Если на диете были разгрузочные дни, то их на первое время надо оставить.После долгой и жесткой диеты организму на восстановление понадобится примерно две недели. За этот срок нужно отрегулировать питание и остальные привычки.Возвращаться в привычную калорийность надо постепенно. Ежедневно повышать калории можно только на сто единиц. Только с такой системой выхода можно не потерять форму.Как наладить режим питания после диеты Магги, чтобы не вернулись лишние килограммыПо словам Людмилы Микитюк, при правильном закреплении результата, полученного от диеты Магги, вы сможете:Надежно зафиксировать свой вес, предотвратив возвращение утраченных килограмм после перехода к привычному ритму жизни.Снизить показатели веса, даже после того, как курс вашего диетического питания подойдет к концу.После диеты можно больше не придерживаться таких строгих правил, немного увеличить порции, если в этом будет необходимость, и даже иногда баловать себя различными вкусностями. Но не пренебрегайте бульонами, старайтесь не переедать и гармонично сочетать продукты. Меньше используйте жирную пищу и добавки: различные заправки, масла, маринады или соусы. Также, старайтесь исключить из процессов приготовления пищи жарку. Лучше заменить ее запеканием или приготовлением на пару.Чтобы окончательно закрепить результат диетического питания и зафиксировать вес, Людмила Микитюк советует повторить диету спустя какое-то время.Что нельзя есть на диете МаггиВ список запрещенных продуктов попали:сахармаслодесертымайонезкетчуп и другие соусыДополнительные рекомендацииЕсть два обязательных условия для достижения хороших результатов:Сон. Если вы не будете высыпаться, лишние килограммы не уйдут, поскольку организм находится в стрессе от недосыпа.Прогулки. Постепенно нужно повышать свою ежедневную активность. Пока вы на диете стоит начать гулять каждый день не менее часа, а позже нужно подключить физические нагрузки.Диета Магги: меню на каждый деньПервый деньЗавтрак: 1 грейпфрут, 2 вареных яйца, чашка кофе без сахараОбед: травяной чай, два вареных яйца, помидор.Ужин: один грейпфрут, два яйца, зеленый чай, винегрет без масла.Второй деньЗавтрак: 1 грейпфрут, 2 вареных яйца, чашка кофе без сахараОбед: грейпфрут, два вареных яйца.Ужин: салат из помидоров, огурцов, сельдерея и запеченное постное мясо.Третий деньЗавтрак: 1 грейпфрут, 2 вареных яйца, чашка кофе без сахара.Обед: травяной чай и шпинат.Ужин: капуста, свекла, зеленый чай и два вареных яйца, творог.Четвертый деньЗавтрак: 1 грейпфрут, 2 вареных яйца, чашка кофе без сахара.Обед: кофе и шпинат, два вареных яйца.Ужин: кофе, винегрет, 150 грамм нежирной рыбы.Пятый деньЗавтрак: 1 грейпфрут, 2 вареных яйца, чашка кофе без сахара.Обед: два яйца, шпинат, травяной чай.Ужин: кофе, цветная капуста, винегрет, рыба.Шестой деньЗавтрак: 1 грейпфрут, 2 вареных яйца, чашка кофе без сахара.Обед: салат из грейпфрута, мандарина, ананаса, киви.Ужин: кофе, салат из помидоров, огурцов, лука, сельдерея, бифштекс.Седьмой деньЗавтрак: 1 грейпфрут, 2 вареных яйца, чашка кофе без сахара.Обед: грейпфрут, помидор, отварное куриное филе.Ужин: кофе, запеченная индейка, салат из капусты, помидоров и морковки.В те дни, когда в меню входит мясо, разрешено употреблять виски. Максимальный срок соблюдения диеты — 14 дней.