Пожилые люди с бессонницей чаще теряют память

Канадские учёные из Университета Монреаля доказали, что страдающие от бессонницы пожилые люди имеют больший риск проблем с памятью. А значит, им чаще угрожает старческое слабоумие.Исследование основано на данных по более чем 26 000 человек в возрасте от 45 до 85 лет. На протяжении длительного периода они сообщали о качестве сна, при этом учёные проводили их через когнитивные тесты. Чем хуже спали люди, тем более низкие результаты тестов демонстрировали. Бессонница была связана с ухудшением памяти абсолютно определённо, если сравнивать с людьми, у которых отмечались только периодические эпизоды бессонницы или вообще не было проблем со сном.Выявленный дефицит памяти оказывался специфическим, поскольку ученые также исследовали и другие области когнитивной функции вроде концентрации внимания при одновременном выполнении нескольких задач. Но различия установлены только в области памяти. В отличие от предыдущих исследований по поводу качества сна, нынешнее опирается на значительный набор данных и сосредоточено именно на нарушениях ночного отдыха. Сегодня бессонница классифицируется в качестве психологического расстройства. Это не просто ворочание в постели по ночам, а настоящий диагноз, который требует наличия целого ряда симптомов, сохраняющихся в течение трех месяцев. И с каждым годом учёные получают всё больше данных о том, к каким тяжёлым последствиям в организме приводит бессонница.