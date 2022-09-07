5 привычек, которые помогут снизить холестерин в крови без лекарств

Когда уровень «плохого» холестерина в крови зашкаливает, то в артериях образуются бляшки, которые могут стать причиной инфаркта или инсульта. Эксперты рассказали, как обезопасить себя — это проще, чем кажется.Причин, из-за которых уровень холестерина в крови может быть повышен, достаточно много. Тут и неумеренность в питании, и недостаток активности, курение, алкоголь, лишний вес. Более того, повышенный уровень холестерина может быть заложен генетически — наследственная гиперхолестеринемия. При этом достаточно долгое время этот избыток никак себя не проявляет. Но это не мешает ему медленно, но верно разрушать ваш организм.Если уровень вашего «плохого» холестерина (ЛПНП) слишком высок, врач порекомендует снизить его как можно скорее. И в этом вам могут помочь не только лекарства. Постарайтесь обзавестись некоторыми полезными привычками — результат не заставит себя долго ждать.Перекусывайте клетчаткойПерекусы — это прием пищи, который должен быть в вашем рационе, говорят диетологи. Особенно, если вы завтракаете в 7 утра, а обед будет только в час дня. И нет, вы не наберете от них лишних килограммов, если не будете есть шоколадки и печеньки.Идеальный перекус — это клетчатка. Она поможет быстро насытится, снизить уровень плохого холестерина в крови и съесть меньше в обед.Больше всего клетчатки содержится в:овсяных отрубях,сухофруктах,яблоках,финиках,орехах,овощах (особенно в баклажанах, капусте, моркови, свекле);авокадо;ягодах.Следите за своим весомЕсли у вас есть лишние килограммы, то высока вероятность, что уровень плохого холестерина будет постепенно повышаться.- Избыток жира в организме влияет на то, как ваше тело использует холестерин. Чем больше лишнего веса, тем сложнее организму справляться с «плохим» холестерином, — говорят эксперты из Центра по профилактике и контролю заболеваний.Поэтому старайтесь контролировать вес. Для этого достаточно гулять хотя бы по 30 минут в день, чаще подниматься по лестницам и разнообразно питаться — сладкое может быть в рационе, но про белок, сложные углеводы и овощи тоже не стоит забывать.Не забывайте про физические нагрузкиВовсе не обязательно мучить себя ежедневными тренировками. Спорт должен приносить удовольствие, только тогда он станет полезной и приятной привычкой! Выбирайте то, что вам больше всего по душе: бассейн, танцы, аэробика.Для начала попробуйте тренироваться 2 раза в неделю по 30-40 минут. Это уже отразиться на вашем здоровье. Заниматься, кстати, можно и дома. Простые упражнения помогут и холестерин понизить, и добиться тонкой талии.Ешьте больше овощейА также фруктов и белка. В этих продуктах мало насыщенных жиров, которые в основном содержатся в красном мясе и жирных молочных продуктах и ??могут повышать уровень плохого холестерина. Поэтому налегайте на фасоль, рыбу, яблоки, капусту, бобовые. Это поможет организму справиться с «плохим» холестерином и в целом прекрасно отразиться на вашем здоровье.Откажитесь от спиртногоРегулярное употребление алкоголя может повысить уровень триглицеридов (разновидность жира в крови), одновременно повышая уровень «плохого» холестерина и снижая уровень «хорошего».- Алкоголь расщепляется в вашей печени и превращается в холестерин и триглицериды. Чем больше вы пьете, тем выше их уровень, — говорят эксперты Кливлендской клиники.У всех людей разное отношение к алкоголю: кто-то вообще от него отказался, кто-то выпивает только по праздникам, а кто-то может устроить себе этот праздник в любой выходной или даже будний день. Причем понять, что у вас появилась зависимость, довольно сложно.