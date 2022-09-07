Бессонница: может ли чтение книги перед сном улучшить ночной сон?
К счастью для "книжных червей" перед сном, недавно было проведено исследование, которое показало, что чтение — отличный способ улучшить качество сна. Но есть несколько вещей, которые вам нужно знать, прежде чем добавить его в свою рутину.
"Исследование с участием 991 человека, опубликованное в прошлом году, показало, что примерно 40% людей, читавших перед сном, почувствовали, что их сон улучшился. Чтение книги в постели перед сном улучшает качество сна по сравнению с отказом от чтения книги в постели", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Чтение перед сном — «отличная альтернатива технологическим занятиям», таким как просмотр телевизора перед сном, добавляет врач.
Есть несколько важных предостережений, о которых следует подумать, прежде чем решить, читать ли перед сном.
Электронные книги лучше, чем обычные экраны
Чтение с помощью специальной электронной книги, которая не излучает синий свет, поможет вам улучшить свой сон больше, чем чтение с экрана.
«Свет и темнота — это сильные сигналы, сообщающие вашему телу, когда пора просыпаться или ложиться спать, поэтому мы должны помнить о любых устройствах, излучающих сильный свет. Некоторые электронные книги теперь имеют вид, похожий на бумагу, который сводит к минимуму испускаемый резкий синий свет.
«Синий свет от этих устройств способен предотвратить выработку гормонов, вызывающих сонливость», - объясняет Захарова.
Мозг, который все еще активен в течение дня, может означать беспокойную ночь или проблемы с засыпанием, которые могут проявляться в бессонных ночах, беспокоящихся о дневных проблемах.
Если ваши проблемы со сном влияют на вашу повседневную жизнь до такой степени, что вы не можете с ними справиться, это должно побудить вас посетить врача.
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