Бессонница: может ли чтение книги перед сном улучшить ночной сон?

Успокаивающие процедуры перед сном жизненно важна для хорошего ночного сна. Чтение книги перед сном кажется интуитивно понятным, но действительно ли это улучшает ваш сон?К счастью для "книжных червей" перед сном, недавно было проведено исследование, которое показало, что чтение — отличный способ улучшить качество сна. Но есть несколько вещей, которые вам нужно знать, прежде чем добавить его в свою рутину."Исследование с участием 991 человека, опубликованное в прошлом году, показало, что примерно 40% людей, читавших перед сном, почувствовали, что их сон улучшился. Чтение книги в постели перед сном улучшает качество сна по сравнению с отказом от чтения книги в постели", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Чтение перед сном — «отличная альтернатива технологическим занятиям», таким как просмотр телевизора перед сном, добавляет врач.Есть несколько важных предостережений, о которых следует подумать, прежде чем решить, читать ли перед сном.Электронные книги лучше, чем обычные экраныЧтение с помощью специальной электронной книги, которая не излучает синий свет, поможет вам улучшить свой сон больше, чем чтение с экрана.«Свет и темнота — это сильные сигналы, сообщающие вашему телу, когда пора просыпаться или ложиться спать, поэтому мы должны помнить о любых устройствах, излучающих сильный свет. Некоторые электронные книги теперь имеют вид, похожий на бумагу, который сводит к минимуму испускаемый резкий синий свет.«Синий свет от этих устройств способен предотвратить выработку гормонов, вызывающих сонливость», - объясняет Захарова.Мозг, который все еще активен в течение дня, может означать беспокойную ночь или проблемы с засыпанием, которые могут проявляться в бессонных ночах, беспокоящихся о дневных проблемах.Если ваши проблемы со сном влияют на вашу повседневную жизнь до такой степени, что вы не можете с ними справиться, это должно побудить вас посетить врача.