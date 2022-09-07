Врач Шугаева рассказала, что будет, если съесть много аскорбинок за один раз

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Спойлер: от передозировки витамина С вы не умрете. Однако проблемы со здоровьем от такого «кислотного буста» заработать вполне реально.Дети обычно не любят принимать лекарства: у многих препаратов вкус довольно неприятный, порой даже горький. Другое дело — аскорбиновая кислота: кисленькие, яркие гранулы есть приятно. Да и взрослые, чего греха таить, тоже не против съесть парочку аскорбинок.А безопасно ли это? Ведь витамины — это вам не конфетки, если есть их бездумно, будут последствия. Или не будут? А что, если ваш ребенок объелся аскорбинками? Ищем ответы на эти вопросы вместе с экспертом.Зачем нам витамин СВитамин С необходим для множества биохимических реакций. Например, аскорбиновая кислота принимает участие в выработке коллагена — главного белка красоты, который также нужен для крепких сосудов и сухожилий. Еще витамин С очень важен для усвоения микронутриентов и других витаминов.Другие полезные свойства витамина С:Укрепляет иммунитет;Работает как антиоксидант;Ускоряет заживление ранок;Регулирует процессы кроветворения;Контролирует кровяное давление.Как много аскорбинок может съесть человекСколько витамина С вообще нужно здоровому человеку? Взрослому в среднем нужно 90 мг аскорбиновой кислоты. В натуральном виде этот витамин, как правило, содержится в растительной пище. А вот в нашем теле он сам по себе не вырабатывается. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.Впрочем, у современного человека есть возможность получать витамин С из капсул. Врач-педиатр Анастасия Шугаева объяснила, сколько аскорбинок можно съесть:- Без вреда для здоровья можно принимать профилактическую дозу аскорбиновой кислоты. Эта доза зависит от возраста. Для детей от 0 до 3 лет средняя профилактическая доза витамина С — 40 мг, с 3 до 14 — 50 мг, с 14 лет 75 — 100 мг. Профилактическая доза дается для профилактики дефицита витамина С, — пояснила специалист.Сначала нужно поговорить с врачомА всем ли вообще нужно принимать витамин С? Обязательно ли его нужно давать ребенку? Шугаева отмечает: не стоит заниматься самодеятельностью даже в вопросе с таким привычным и безобидным витамином:- Перед приемом даже профилактических доз витаминов, в том числе и аскорбиновой кислоты лучше проконсультироваться с врачом, чтобы более точно подобрать дозировку, — подчеркивает врач.Профицит не пойдет на пользуЕсть хорошая новость: передозировку витамином С устроить довольно тяжело. И плохая: это все-таки возможно в долгосрочной перспективе:- Аскорбиновая кислота — это водорастворимый витамин, он не накапливается в организме, быстро выводится почками.Но длительный прием высоких доз витамина С может привести к мочекаменной болезни, аллергическим реакциям, нарушению всасывания витамина В 12 и его дефициту, — пояснила врач.ПротивопоказанияА есть ли люди, которым аскорбиновую кислоту вообще нельзя? Педиатр не советует давать этот витамин детям, у которых ранее были жизнеугрожающие аллергические реакции (анафилаксия, отек Квинке) на витамин С. Еще с аскорбиновой кислотой стоит быть аккуратней людям с больными почками.Витамины в таблетках нужныА может, витамины в капсулах вообще не нужны и это все химия? Ведь есть же аскорбиновая кислота в лимонах и апельсинах! Шугаева отмечает: лучше все-таки и витамины в таблетках принимать:- Несмотря на то, что витамин С содержится во многих продуктах (особенно овощах и фруктах), есть смысл давать профилактическую дозу детям, особенно в осенне-зимне-весенний период. Витамин С быстро разрушается в продуктах на свету, при термической обработке, с течением времени, поэтому его может не хватать. Но точный ответ может дать только врач, ведь самостоятельно определить дозировку практически невозможно, — резюмировала врач.