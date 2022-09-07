Похудение: соленые огурцы и квашеная капуста «подавляют» образование жира на животе

Висцеральный жир, также известный как жир на животе, может быть опасным и требует тщательного контроля. В ранних исследованиях было показано, что вызывающая разногласия пища, которую одни любят, а другие ненавидят, уменьшает образование жира на животе.Висцеральный жир является основной причиной серьезных заболеваний, включая диабет 2 типа и болезни сердца. В отличие от жира, который находится под кожей, висцеральный жир близок к жизненно важным органам, включая сердце и почки. Хорошо известно, что физические упражнения и сбалансированное питание могут сократить количество висцерального жира. Но есть определенные продукты, которые могут улучшить ограничение жира на животе.Одним из продуктов питания, который недавно показал многообещающие результаты в исследованиях на животных, являются ферментированные соленые огурцы."Ферментированные соленые огурцы являются источником бактерий Lactobacillus brevis, которые помогают предотвратить образование висцерального жира. В исследовании мышам давали ферментированный рассол вместе с диетой с высоким содержанием жиров в течение восьми недель. Lactobacillus brevis KB290 подавляют накопление висцерального жира, вызванное неправильной диетой", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Что такое лактобактерии?Есть много других продуктов, менее вызывающих разногласия, чем ферментированные соленые огурцы, которые содержат лактобациллы.Lactobacillus brevis (L. brevis) — это тип молочнокислых бактерий, обнаруживаемых в молочных продуктах и растениях по мере их разложения. Квашеная капуста и хлеб на закваске являются другими известными источниками этого вещества. Они используются при изготовлении вина и пива и содержатся в различных марках йогуртов.