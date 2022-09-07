Три признака, что у вас началась деменция, но вы этого не замечаете

Принято считать, что снижение памяти — это типичный признак старости, с которым нет смысла бороться. Однако то, что считается нормой, вовсе не означает, что так и должно быть на самом деле.Вовремя заметить, чтобы жить долго, счастливо и в здравом уме. Врачи пытаются найти способ справиться с деменцией, пока не вполне успешно. Но есть шанс спасти свою память и мышление, если поймать развивающееся слабоумие на самых ранних стадиях. Только в этом случае заболевание можно взять под контроль.- Легко не заметить признаки ранней легкой деменции, — с сожалением констатирует доктор медицинских наук Ванесса П. Льюис. — Есть представления, что это нормально, когда с возрастом снижается память и появляются другие когнитивные расстройства. Однако это не так.Конечно, с возрастом некие изменения происходят, но они и в сравнение не идут даже с ранней формой деменции.Ванесса Льюис рекомендует с возрастом обращаться к врачу и проходить экспресс-тестирование на слабоумие, а не дожидаться приглашения. Этот скрининг позволит поймать деменцию на максимально ранних сроках.- Нормальные возрастные изменения не мешают вашей способности выполнять обычные домашние дела, соблюдать распорядок дня, ставить и завершать повседневные задачи, — говорит невролог, директор отделения деменции, болезни Альцгеймер и нейрокогнитивных расстройств Центра здоровья Провиденс Сент-Джон Верна Потер проекту Eat This. — Деменция же приводит к прогрессирующему снижению интеллектуальных способностей: речи, памяти, суждения.Слабоумие практически разрушает жизнь человека. Даже при легкой форме может потребоваться помощь в трудных задачах:управлении финансами;путешествиях;организации мероприятий;вождении автомобиля.- Но потеря памяти в этом случае умеренная, особенно в отношении недавних событий, появляются небольшие трудности с решением проблем, — предупреждает Верна Потер.Врачи все также уверены, чем раньше мы изменим образ жизни на более здоровый, тем с большей вероятностью вам удастся избежать деменции:бросить курить;снизить количество жиров в рационе;выполнять минимальную физическую нагрузку (150 минут в неделю);поддерживать нормальный вес;следить за показателями давления;контролировать сахар в крови.Как же понять, что деменция уже начинается?Сложности с ориентированием на местностиЭто не значит, что вы не сможете найти дорогу домой, или потеряетесь по дороге в магазин. Но если вдруг вы начали пропускать знакомый поворот, не сразу получается найти магазин, в котором вы уже пару раз бывали, становится сложнее ориентироваться в уже знакомых местах — это повод для беспокойства.- Этот момент очень легко пропустить, потому что иногда мы принимаем провалы в памяти за нормальное старение, — говорит Ванесса Луис.Повторять вопросКонечно, иногда этого требуют обстоятельства: не очень сообразительный собеседник или проблемы со слухом у него. Но вы задаете вопрос второй, а то и третий раз, потому что совершенно не помните, что уже делали это, или забыли, что вам ответили — стоит задуматься, почему так происходит.Менять привычкиРаньше ровно в 17.00 вы отправлялись на прогулку. Или каждую субботу созванивались с подругой. И вдруг резко прекратили общение и решили сократить прогулки до минимума или вовсе не выходить из дома — никуда не хочется. Это уже довольно тревожный симптом.- Иногда мы можем чувствовать себя подавленными и на время отказываться от нашего привычного образа жизни, — объяснила Ванесса Льюис. — Но такая смена привычек может быть и первым признаком изменения личности.