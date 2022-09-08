Названы пять плюсов для здоровья, которые дает отказ от кофе

При отказе от кофе могут нормализоваться биологические процессы, которые способствуют бодрости и хорошему тонусу без дополнительной стимуляции.По данным израильского издания Walla!, отказ от кофе, хотя бы на некоторое время, несет в себе определенные плюсы для здоровья. Один из них – это естественная активация.«После отказа от кофе человек поначалу может чувствовать усталость, однако спустя время его самочувствие улучшится, энергетический тонус нормализуется и перестанет зависеть от подстегивания кофеином».Еще один плюс – восстановление присущих организму механизмов засыпания.«Употребление кофеина нарушает биологические процессы, что может спровоцировать бессонницу», - напомнили эксперты.Таким образом, исключение кофе из рациона может помочь наладить сон.Также при отказе от кофе здоровье может улучшиться за счет снижения веса. Многие люди пьют кофе в его очень калорийных вариантах – с добавлением сливок, сгущенного молока, сахара, других калорийных наполнителей. Перестав делать это, они серьезно сэкономят на калориях, благодаря чему уменьшатся талия и живот.Кроме этого, может выиграть пищеварение, которое излишне стимулируется потребляемым кофеином. Вдобавок отказ от кофе позволяет решить проблему неприятного запаха изо рта (здоровье полости рта может улучшиться в целом).Нередко людям отказ от кофе помогает стабилизировать психоэмоциональное состояние – проходит повышенная раздражительность, вспыльчивость.