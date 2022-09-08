Голодание: полное омоложение организма

Одним из наиболее удачных и эффективных методов очищения организма является голодание. Именно «естественное» и «природное» состояние, потому что порой наши внутренние органы самостоятельно посылают нам сигналы о необходимости оздоровления и отдыха.Жизнедеятельность всех организмов поддерживается только благодаря питанию. Для большинства из нас питание — не что иное, как пища, продукты, позволяющие не испытывать голод. Продукты питания становятся главными загрязнителями организма. Получается, что человек добровольно засоряет свои органы вместо того, чтобы дать им возможность питаться правильно. А между тем питание может быть «внутренним», восстанавливающим организм, не засоряющим его шлаками и токсичными отходами.Голодание на воде - прекрасный источник молодости и здоровьяОдним из наиболее удачных и эффективных методов очищения организма является голодание. Прожить без пищи не только реально, но и полезно. Что такое голодание? Откуда оно пришло? Как правильно голодать и подобрать индивидуальную методику? Об этом мы сейчас и поговорим.Одним из наиболее удачных и эффективных методов очищения организма является голодание. Именно «естественное» и «природное» состояние, потому что порой наши внутренние органы самостоятельно посылают нам сигналы о необходимости оздоровления и отдыха.Вспомните: во время болезни аппетит резко падает, а мы упорно пытаемся протолкнуть в него хотя бы маленькую порцию еды. Это в корне неправильно. Отсутствием аппетита организм сигнализирует о том, что пришла пора перейти на иную форму «питания» — внутреннюю, когда питательные вещества не поступают извне, а образуются на клеточном уровне.При отсутствии пищи организм использует все возможные резервы, вырабатывая запасную энергию. В результате все залежи шлаков, токсинов и другой «нечисти» работают на обновление органов, а не на их угнетение. Можно сказать, что органы начинают работать по-другому, так как старые механизмы поступления энергии уже не действуют.Откуда же берется энергия? Существует несколько механизмов образования необходимых питательных элементов во время голодания.Во-первых, активное расщепление жировых запасов организма — а их, поверьте, немало.Во-вторых, организм получает энергию от видоизмененных тканей, которые с удовольствием избавляются от ненужных отравляющих элементов.В-третьих, кислород все так же поступает в организм, оставаясь единственным и неизменным источником питания органов.И четвертое, при голодании разрешено употреблять только чистую воду. Она-то и становится единственным продуктом, привнесенным извне. Все. Никакого пищевого вмешательства в процесс питания нет. Организм пытается израсходовать все доступные резервы, проводя самовосстановление всех органов и систем.Судите сами: раньше активные вещества поступали от пищеварительного тракта (из кишечника) в кровь, а далее к клеткам. Что, несомненно, загрязняло организм. Во время голодания активные вещества вырабатываются в самих клетках, затем поступают в кровь и только потом ко всем органам.Безусловно, такой механизм получения энергии наиболее разумный и полезный. Клетки самостоятельно синтезируют требуемые элементы: белки, аминокислоты, гормоны, — качество которых выше, чем пищевых. Значит, организм не просто избавляется от шлаков, токсинов и ядов, но и формирует за счет этого необходимую энергию.Механизм действия голодания несложный, просто нужно понять, насколько это важно для обновления организма. Прекратить кормить себя чем попало — значит продлить свою молодость и здоровье. Для получения необходимых элементов жизнедеятельности требуются всего-то три составляющие: кислород, углерод и азот. Получается, что дыхание — одна из главных потребностей человека, и именно на ней основывается механизм голодания.Голодать можно по-разному: полностью исключая пищу или оставляя в недельном рационе питания день для какой-либо диеты. Начинать практику голодания с длительного курса не стоит. Переводите организм на внутреннее питание постепенно. Сначала примените суточное голодание (от завтрака до завтрака или от ужина до ужина), потом голодайте от 3 до 5 суток и лишь затем переходите на десятидневный отказ от пищи.В медицине широко применяют практику голодания, называя ее разгрузочно-диетической терапией. Назначают голодание как в терапевтических целях, так и для подготовки к предстоящей операции.Примерный курс суточного голоданияЕсли вы твердо уверены в том, что голодание вам необходимо, предлагаю начать с практики суточного голодания по П. Брэггу. Это отличный способ адаптировать организм к жизни без пищи и очистить органы от шлаков и токсинов. Многие используют суточное голодание как экспресс-метод похудения.Итак, подготовительный период — вечер перед днем голодания — стоит провести без особых пищевых излишков.Не стоит думать, что, если завтра не суждено поесть, то нужно сделать это сегодня. Совершенно неверная логика. Этим вы только навредите вашему организму и замедлите процесс обновления.Ужин должен быть легким и непоздним. Исключите из рациона животный белок и жир, а также бобовые. Зато фрукты, тушеные и сырые овощи, соки и даже сладкое можно употреблять смело. Не забывайте о травяных чаях, особенно основанных на мочегонных сборах. После последнего приема пищи выпейте малую дозу слабительного (лучше природного). Некоторые предпочтут поставить клизму, что тоже не запрещено.Утро следующего, главного, дня стоит начать с очищающих процедур. Хотя Брэгг говорил о противоестественности клизм, я все-таки рекомендую провести данную процедуру непосредственно перед голоданием. Чистый кишечник — залог успешного голодания.Весь день проводим без еды, употребляя одну воду и поддерживая активный образ жизни. Случается, что голод вызывает головокружение и слабость, особенно с непривычки. Не пугайтесь, это нормальная реакция организма. Если есть возможность, прилягте и поспите часок-другой.Когда чувство голода станет невозможным, пейте воду маленькими глотками. За день голодания вы можете выпить от 3 до 4 л воды. Научитесь переключать внимание на другие занятия, кроме «пробежки» к холодильнику. Исключите кухню и заведения, связанные с едой, из вашего маршрута на ближайшие сутки.Если вы предпочли влажное голодание, можете принять контрастный душ или искупаться в бассейне (реке, водоеме). Проводя сухое голодание, от этих процедур необходимо будет отказаться.Забудьте о сигаретах на период голодания, иначе вам не избежать обморочных состояний, головокружения и рвоты. В худшем случае — госпитализация, в лучшем — неправильно проведенное голодание.Так проходит день без пищи. Вечером примите теплую ванну и усните с мыслью о том, насколько чище стал теперь ваш организм. Если вы применяете клизму, можно повторять ее на протяжении дня в зависимости от самочувствия.Утро дня после голодания — сутки. Поздравляю вас, теперь вы смело можете сказать, что сила воли у вас есть. Однако это не значит, что, лишь открыв глаза, вы должны бежать на кухню и «сметать» в желудок все, что видите. Не перегружайте его — наевшись, вы только его растянете.Начните новый день с осознания вашего подвига. Представьте, сколько негатива вышло из вашего организма за вчерашний день, после чего подумайте, какую пищу стоит употреблять для минимального засорения организма. И только тогда отправляйтесь на кухню, предварительно очистив язык от налета.Выпейте чашечку травяного чая, отличный выбор — смесь ромашки и мяты (или мелиссы). Через 20–30 минут выпейте стакан сока, к примеру морковного или капустного. В обед рекомендую съесть подходящий для выхода из голодания салат. Часто его называют «веник» или «метла», так как он способствует окончательному выводу всех шлаков и токсинов из организма. Рецепт вы можете скорректировать самостоятельно, главное, чтобы в состав этого салата входили жесткие овощи и зелень, без употребления масла. Что это может быть? Тертая морковь в чистом виде или с добавлением капусты и, конечно, мелкорубленая зелень (петрушка, укроп, базилик и т. д.). Заправкой может служить сок лимона или ложечка меда. При желании подобным салатом можно питаться целый день, меняя составляющие.Вообще, желательно придерживаться именно такой диеты в день выхода из голодания. Это постепенно восстановит организм, не навредив ему. Вечером выпейте стакан воды или морковного сока и ложитесь спать пораньше.На следующий день формируйте прежний рацион питания, однако помните, что мясо должно присутствовать на вашем столе 2–3 раза в неделю, а не в день. Вот и весь курс суточного голодания.Если вы выбираете сухое суточное голодание, вода и водные процедуры исключаются. Но эта методика сложнее, поэтому начинать стоит с более легкого типа.Проводить такое голодание можно до 2 раз в неделю. Желательный срок освоения методики — 3–4 месяца. Только после этого можно переходить к более длительному голоданию.Ничего сложного в проведении суточного голодания нет. Зато обновляющий эффект сравним с эффектом любой системы поэтапного очищения организма. Главное — придерживаться основных правил: регулярность и последовательность. При соблюдении таких условий регулярное очищение организма вам гарантировано.