Как может навредить организму прием витамина С: объясняет врач

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Медики напоминают, что принимать витамин С наобум опасно – его передозировка чревата развитием определенных нарушений в организме.В интервью врач-педиатра Анастасии Шугаевой прозвучало напоминание о том, что принимать «аскорбинку» дома можно строго в профилактической дозировке. Чтобы витамин С не навредил организму, его количество должно соотносится с возрастом человека.«Для детей от 0 до 3 лет средняя профилактическая доза витамина С – это 40 мг. С 3 до 14 лет – 50 мг, а с 14 лет – 75-100 мг», - уточнила Шугаева в комментарии для «Доктор Питер».Врач предупредила, что при длительном приеме данного витамина (употребляемого к тому же в высоких дозах) может развиться мочекаменная болезнь. Людям с проблемными почками использование аскорбиновой кислоты противопоказано.Кроме того, передозировка витамином С может провоцировать появление аллергических реакций, в также нарушать всасывание витамина В 12, способствовать его дефициту. Тем, кто его принимает в синтетической форме, следует консультироваться с врачом.