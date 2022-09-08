Нарколог Одинцова объяснила, каким женщинам нельзя даже притрагиваться к алкоголю

Какая особенность характера может стать триггером алкоголизма у женщин? Действительно ли женский алкоголизм страшнее мужского и чем они отличаются? Объясняет врач-нарколог.Сначала вино с друзьями по выходным, потом — бутылка пива после работы, одна, а потом и парочка — и каждый день. Считается, что именно так многие и скатываются в алкоголизм, когда уже не могут отказать себе в постоянном допинге.Но почему кто-то может остановиться, когда заметит «красные флаги» зависимости, а другие так и идут «по наклонной»? Почему пьющую женщину общество резко осуждает, а мужчин — даже жалеет?О склонности к алкоголизму и факторах риска у женщин рассказывает врач-психиатр-нарколог.- Путь к зависимости у каждого свой, независимо от пола, но есть общие особенности, — рассказывает в блоге Республиканского наркологического диспансера Карелии врач-психиатр-нарколог Анна Одинцова. — Мужчины чаще начинают злоупотреблять алкоголем неосознанно и в более раннем возрасте, до 25 лет. Женщины, наоборот, вполне осознанно и чуть позднее — после 25 лет.При этом, женскому организму алкоголь вредит больше, чем мужскому — у мужчин больше печень, больше объем воды в тканях и, как следствие, они получают меньшую токсическую нагрузку. Кроме того, способность печени расщеплять этанол у мужчин в целом выше, уточняет эксперт.Для того, чтобы «заработать» алкоголизм 2 стадии, мужчине требуется в среднем 15-16 лет, женщине — 9-10 лет.Каким женщинам легче спитьсяЕсть факторы риска, которые могут способствовать развитию зависимости от алкоголя у женщин. В их основе лежит одна-единственная особенность психики — повышенная психологическая реактивность, то есть — сильная чувствительность, склонность к более сильным переживаниям, считает нарколог.- Сама по себе эта особенность НЕ является фактором риска, — объясняет Анна Одинцова. — Это абсолютно нормальная индивидуальная характеристика психики. Чувствительными — и, наоборот, «толстокожими» — могут быть как женщины, так и мужчины. Просто женщины — чаще.Факторы риска развития алкоголизма у женщинболее низкая стрессоустойчивость- Обычно женщины легче и сильнее расстраиваются из-за проблем на работе, в семье, в близком окружении, — говорит нарколог.бОльшая потребность в любви, принятии, заботе- Это — причина переживаний о неудачах в личной жизни, — рассказывает эксперт. — А если любви и принятия не было и в родительской семье, психотравма только усугубляется.сомнения в собственной привлекательности, полноценности, неуверенность в себе- Как правило, в культуре воспитания детей по гендерному принципу действовать и ошибаться учат мальчиков, но не девочек, и в случае неудачи девочка спросит не «что я сделала не так?», а «что со мной не так?», — объясняет Анна Одинцова.Как правило, приходящие к зависимости женщины лишены поддержки: они либо не имеют рядом близких, либо получают от них негатив вместо реальной помощи.Алкоголь оказывается для таких женщин простым способом справиться с непростой ситуацией.— Одни пациентки рассказывают, что только с помощью спиртного они могут забыться. Другие — что алкоголь, наоборот, помогает хоть как-то собраться и начать заниматься делами, — говорит Анна Одинцова.Как алкоголь разрушает женское здоровьеПоявляются метаболические расстройства — склонность к ожирению или истощению,нарушается функция внутренних органов — алкогольная кардимиопатия (поражение сердца), алкогольный гепатит, а затем и цирроз печени, очень часто — гастриты, эзофагиты, панкреатиты, артериальная гипертензия, поражение нервной системы,нарушается работа репродуктивной системы.Мужчину — пожурят, женщину — резко осудятПьющая женщина отличается от мужчины-алкоголика еще и тем, что ей стыдно, отмечает психиатр. Ведь такое ее поведение общество резко осуждает.- Редко кто осудит мужчину-выпивоху, а оступившегося молодого человека еще и пожалеют, протянут руку помощи. Но реакция на пьющую женщину чаще всего одна — осуждение. Как ты можешь пить, ты же (будущая) мать? , — говорит Анна Одинцова. — А кому хочется подвергаться осуждению? Именно поэтому женщины в большинстве случаев стремятся скрыть злоупотребление алкоголем. А когда оно становится настолько явным, что выходит из-под контроля, привлекая внимание родственников, службы опеки, полиции, то помочь уже очень трудно.Врач рекомендует женщинам, которые чувствуют, что спиртного в их жизни стало слишком много, обращаться за помощью к специалисту — наркологу, медицинскому психологу. При желании это можно сделать и анонимно.