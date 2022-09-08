Метод тарелки: что делать, если не наелся?

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова ответила на самые популярные вопросы относительно использования «метода тарелки» в контроле порций.«Напомню, что „метод тарелки“ — это контроль порции, при котором тарелка для женщин 22 см диаметром, для мужчин 24 см делится условно на три части. Половину заполняем овощами/фруктами/зеленью/ягодами, ? — белком и ? — сложными углеводами», — говорит эксперт.Наиболее частый вопрос: что делать, если я не наедаюсь такой тарелкой? Увеличивать ее размер не нужно. Стоит пересмотреть наполнение.Например, вместо отварной грудки можно съесть грудку, запеченную в духовке с сыром и овощами.Обычный салат можно заменить на аналог с заправкой и семечками.Еще один частый вопрос: какое количество таких «тарелок» можно съедать в течение дня. От одной до трех. Три — это максимум.То есть по «методу тарелки» можно рассчитать только обед или все приемы пищи (завтрак, обед и ужин). Чем больше приемов пищи будет рассчитано по этому методу, тем быстрее вы увидите результат.Часто пациенты спрашивают, как адаптировать к этому методу суп? Понятно, что разложить суп по методу тарелки не получится. Но мысленно мы примерно понимаем, сколько в тарелке супа овощей, есть ли там белок, углеводы и так далее.К примеру, борщ. По методу тарелки мы понимаем, что съели овощи (лук, морковь, свекла, капуста), белок (если борщ с мясом или фасолью), углеводы (картофель).Все молочные продукты считаются вне этого метода. Суточная норма молочных продуктов для взрослого — одна-две порции.