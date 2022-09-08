От иглоукалывания до пиявок. 10 сомнительных видов лечения, которые до их пор навязывают россиянам

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Их эффективность не доказанаК альтернативной медицине чаще всего обращаются те, кто разочаровался в традиционной, любит необычные способы лечения и слепо верит в непостижимый опыт предков. Нетрадиционные способы терапии иногда используют вместе с общепринятыми и эффективными — отсюда и видимость того, что первые помогают. «Секрет» собрал альтернативные методы терапии, весомых доказательств работы которых нет.ХиджамаСуть процедуры — в кровопускании с помощью вакуумных банок. На коже делают насечку, а затем создают вакуум (сжигают внутри банки спирт или откачивают воздух насосом) и ставят банку так, чтобы надрез оказался внутри. Из-за разницы давлений проступает кровь.Список болезней, от которых якобы может помочь процедура, очень широк и затрагивает буквально все внутренние органы. Хиджаму даже позиционируют как средство профилактики старения.Стоит одна такая процедура в районе 3000 рублей.Адепты хиджамы верят, что это отличный способ устранить различные болезни, удалив из организма «грязную кровь». Якобы не вся кровь движется по организму — её часть хранится в «резерве» и «застаивается». Удаление же крови провоцирует стресс, «активирующий восстановительные механизмы».Мнение экспертаАлександр Бурлаковврач-диетолог, сооснователь образовательного центра в области фитнеса и медицины Body CoachАдекватного объяснения такому лечению нет. Насчёт удаления «грязной» крови: научные данные не выявили какой-либо пользы кровопускания для здоровья. Кроме того, неясно, каким образом банка выкачивает именно «плохую» кровь. При этом банки в сочетании с кровопусканием могут вызвать стойкое обесцвечивание кожи, кровотечения, анемию. Они могут быть источниками инфекций, таких как гепатиты В и С.Во многих научных отчётах медики отмечают побочные эффекты от хиджамы — например, феномен Кёбнера — высыпания в местах манипуляций. Специалисты отмечают: метод лечения не имеет веских доказательств эффективности. Так, обзор научных исследований показал, что банки могут облегчить хроническую боль в шее или спине, но качество доказательств было слишком ограниченным, чтобы делать однозначные выводы, отмечал Роберт Шмерлинг, доктор медицинских наук и сотрудник Harvard Health Publishing.А все исследования с положительными данными получены из Китая, где, собственно, и зародилась эта процедура. В целом доказательные врачи называют хиджаму типичной процедурой альтернативной медицины, которая если и работает, то за счёт эффекта плацебо.Иглоукалывание (акупунктура)Метод лечения, который заключается во введении тонких игл под кожу. Якобы на теле есть биологические точки, которые отвечают за разные органы, и, воздействуя на них, человека можно вылечить.Метод перекочевал из Древнего Китая в государственные больницы в СССР, а следом и РФ. Метод используют для лечения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, головных болей и параличей.Стоимость одной процедуры начинается от 500 рублей.Классическое иглоукалывание проходит так: врач или медсестра вводит иглы в биологически активные точки на теле — их выбирают в зависимости от жалоб пациента и типа патологии. Практикуется также электроакупунктура (когда через иглы пропускают ток) и лазерная акупунктура (на активные точки воздействуют лазерными лучами). С помощью игл также вводят лекарства.Учёные не нашли подтверждения того, что иглоукалывание работает. Эффект от процедуры, согласно современным исследованиям, не превышает плацебо: неясно, уменьшает ли именно иглоукалывание боль в активной точке или органе, за который она якобы отвечает, или это просто психологический эффект.Обзоры «Кокрана» (международная некоммерческая организация, которая изучает эффективность методов лечения при помощи доказательной медицины) показали, что акупунктура неэффективна при менструальных болях и астме. Исследования по параличу лицевого нерва и туннельному синдрому запястного канала оказались низкого качества, т. е. говорить о доказанной эффективности процедуры пока не приходится.Мнение экспертаЕкатерина Рудерврач-невролог Ruder clinicСпорная процедура. С одной стороны, её эффективность как самостоятельного метода лечения близка к нулю. Но использование её в совокупности с другими методами (медикаментозной терапией, ЛФК) повышает показатель эффективности лечения в первые недели. В отсроченном же периоде никаких преимуществ перед использованием одной лишь медикаментозной терапии у этого вида лечения нет.ГирудотерапияЛечение пиявками — кольчатыми червями. Появилось ещё в Древней Индии и дошло до наших дней.Пиявки при укусе выделяют в рану слюну, в которой содержится антикоагулянт гирудин (он не даёт сворачиваться крови в месте укуса). Считается, что полезно как получение гирудина, так и кровопускание. Кроме того, считается, что пиявки кусают человека в биологически активных точках, что тоже якобы обладает целебным эффектом.Средняя цена за услугу — 3000 рублей.Пиявок используют для лечения всего, что только можно представить. Чаще всего им приписывают способности избавления от тромбозов, абсцессов, артрита, эндокринных заболеваний.Процедура проходит так: на тело пациента помещают 5–7 пиявок. Они прокусывают кожу и высасывают от 5 до 15 мл крови. Ещё примерно такой же объём крови вытекает из места укуса в течение последующих нескольких часов.Червей для процедур выращивают в искусственных условиях — на специальных биофабриках. Используют пиявок только один раз, после чего уничтожают.Мнение экспертаОльга Чухачеваэндокринолог, диетолог клиники DocMedПиявки славятся в качестве поставщиков гирудина, который они выпускают в место укуса, чтобы кровь «жертвы» не сворачивалась раньше времени и они могли поесть. Считается, что это способствует снижению риска образования тромбов и помогает вывести «плохую кровь». Собственно, в том числе благодаря открытию гирудина сегодня в арсенале врачей есть антикоагулянты — препараты, которые препятствуют свёртыванию крови и показаны пациентам при некоторых состояниях, связанных с более высоким риском образования тромбов.Несмотря на кажущуюся безопасность гирудотерапии, известно немало случаев осложнений после этой процедуры. Пациенты страдают нежелательными кожными реакциями, кровотечениями и кровоизлияниями, получают инфекции.Описаны случаи возникновения псевдолимфомы, красного плоского лишая (травматическое аутоиммунное заболевание). А ведь лечение, согласно стандартам доказательной медицины, должно не просто давать какой-либо эффект — польза терапии должна превосходить возможный вред.Мнение экспертаОльга Чухачеваэндокринолог, диетолог клиники DocMedКачественных исследований, которые бы доказывали эффективность гирудотерапии, нет. К безопасности тоже большие вопросы: использование пиявок может приводить к воспалению подкожно-жировой клетчатки и к проникновению в кровь бактерий Aeromonas hydrophila (вызывает ряд заболеваний, в том числе газовую гангрену, и устойчивы к большинству распространённых антибиотиков), которых там быть не должно.Соляная пещераГалотерапия/спелеотерапия — это метод лечения в условиях искусственно воссозданного микроклимата соляных пещер. Сеанс терапии проходит так: люди просто лежат или сидят в специальной галокамере. Для достижения эффекта нужно от 10 до 20 сеансов.Якобы снимает воспаления, оказывает противоаллергическое действие, способствует отделению мокроты при респираторных инфекциях, снимает стресс.Цены на сеанс в пещере начинаются от 400 рублей для взрослых, от 300 — для детей.Мнение экспертаИрина Прудниковаврач-педиатр клиники «Мама, папа, я»Разрекламированная процедура, но по факту пользы нет, возможен лишь эффект плацебо. Да, красивое место, расслабляет, но к лечению ОРВИ и укреплению иммунитета не имеет никакого отношения, к тому же цена за сеанс достаточно высокая. А если в пещере «лечатся» сразу несколько человек, то она может стать местом обмена вирусами и причиной болезни. В целом я не против подобных процедур, если это успокаивает маму, но это не должно заменять назначенного основного лечения и причинять дискомфорт ребёнку.На Pubmed (одна из самых полных баз данных научной периодики, куда попадают практически все актуальные медицинские исследования в мире) есть единичные исследования с положительными результатами по галотерапии, однако это не позволяет однозначно утверждать, что метод эффективен. По словам учёных, необходимы рандомизированные и более крупные контролируемые испытания с наблюдением.Лечение травамиМетод, основанный на использовании лекарственных растений для лечения и профилактики заболеваний.Информация о лекарственных свойствах трав передаётся из поколения в поколение — и часто не подтверждается качественными исследованиями.Сеанс фитотерапии, если речь идёт о приёме препаратов из трав, стоит от 1500 рублей, если о компрессах с травами — от 1000 рублей.Самый популярный вид фитотерапии, который практиковал практически каждый, — это питьё травяных чаёв/сборов. Часто травы используют наружно — в виде горячих припарок, холодных компрессов, мазей при дерматологических, грибковых заболеваниях, для лечения травм. При заболеваниях органов дыхания применяют ингаляции, при гинекологических заболеваниях — спринцевание, а при проктологических — клизмы с травяными настоями.Зачастую фитотерапию практикуют только для собственного успокоения. Результаты исследований фитотерапии по сравнению с плацебо не дали однозначного ответа на вопрос об эффективности этого способа лечения.В одном из исследований фитотерапия сравнивалась с гормональной терапией при лечении постменопаузальной потери костной массы — традиционное лечение показало значительно лучший эффект, чем травы.Результаты исследования о том, как использование трав влияет на рак предстательной железы, оказались провальными. Фитотерапия не замедлила рост опухоли и не улучшила выживаемость пациентов.Учёные исследовали, как чеснок влияет на лечение высокого артериального давления у беременных, и не нашли никаких изменений у подопытных, которые регулярно употребляли зубчики растения.Недостаточно оказалось и доказательств для того, чтобы рекомендовать фитотерапию при гипотиреозе (недостатке гормонов щитовидной железы), эпидемическом паротите («свинке») и первичной дисменорее (болях при менструации).Радоновые ванныВид бальнеотерапии, при котором человека погружают в минеральную воду, обогащённую радиоактивным газом радоном-222.Стоимость терапии в санаториях начинается в среднем от 2500 рублей.Процедуру применяют для лечения хронических воспалений, заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы и даже снижения веса.Что такое радон-222Это инертный газ, который входит в радиоактивное семейство урана-238. В природе образуется в урановых месторождениях. Радиотоксичен и канцерогенен — по данным ВОЗ, радон — одна из главных причин развития рака лёгких. Распад радона в лёгочной ткани вызывает микроожоги. Сочетание воздействия радона и курения повышает риск возникновения онкологии.В основе радонотерапии лежит ионизирующее излучение. После принятия ванны вещество оседает на коже и распадается, образуя радиоактивный налёт. Пациент подвергается ?-облучению, которое длится 2–3 часа после процедуры. Через кожу радон поступает в кровоток, кровь несёт вещество во внутренние органы.Продукты распада покидают организм главным образом через лёгкие (отсюда есть риск, что у человека разовьётся заболевание именно этого органа), в меньшей степени — через кожу.Польза радоновых ванн едва ли превосходит эффект плацебо, тогда как риски, связанные с воздействием радиации на организм, напротив, очевидны.Мнение экспертаЕкатерина Рудерврач-невролог Ruder clinicВ немногочисленных исследованиях был показан незначительный положительный эффект на болевой синдром. Однако не следует забывать о больших рисках, которые несёт этот метод. Безопасность применения этого метода остаётся под большим вопросом и является предметом спора многих исследователей.Лечебные грязиДля лечения используют торфяные отложения или илистые осадки озёр и морских лиманов. Грязь нагревают и прикладывают к больным местам.Наложение аппликации на одну зону стоит около 700 рублей.Чаще всего грязью лечат боли в мышцах и суставах, но в «показаниях» к такому методу есть и гинекологические заболевания. Женщины вводят во влагалище тампоны с грязью, чтобы излечиться от болезней мочеполовой системы: например, бактериального вагиноза и проблем с выработкой половых гормонов.Лечить гинекологические заболевания грязью — занятие спорное: судя по исследованиям, минеральные вещества в составе глины не проникают глубже. Есть данные, что лечение тёплой глиной может облегчить симптомы воспалительных заболеваний кожи и болевой эффект при остеопорозе. Но до сих пор не понятно, за счёт чего это происходит (есть версии, что за счёт теплового воздействия, а не свойств грязи) и не плацебо ли это.В целом у этого метода всё ещё низкая доказательная база. Он не работает даже при лечении остеоартрита. Исследования показали, что при этом заболевании нельзя заменить грязью традиционную терапию. Как нельзя и вылечить исключительно грязью боли в пояснице.АроматерапияЛечение с помощью растительных эфирных масел. Используется в салонах красоты и массажных кабинетах.Считается, что масла убивают вирусы, подавляют развитие микробов и снимают воспаление. Помимо этого, они якобы снижают уровень стресса и нормализуют сон.Цены на ароматерапевтический массаж начинаются от 2000 рублей.Ароматерапия применяется в виде непрямых ингаляций — масла распыляют в помещениях, пропитывают ими ткани, используют в специальных аромалампах — и прямых ингаляций, когда масло плавает в горячей воде внутри ингалятора.Ещё один способ применения — в сочетании с массажем: эфирное масло растворяют в жирном растительном и втирают в кожу. С эфирными маслами принимают ванны, делают компрессы, а особенно отчаянные вводят их внутрь вагинально или ректально.Не все знают о подводных камнях такого «лечения». Практически все эфирные масла содержат компоненты, способные вызвать аллергические реакции. Например, у масел лаванды и чайного дерева есть эффект усиления действия эстрогена (женский половой гормон) и ослабления действия андрогенов (мужские половые гормоны), что может спровоцировать рост груди у мальчиков.Исследования показывают, что массаж с ароматерапией обладает мягким антистрессовым действием. Но оно недостаточно эффективно, чтобы эту процедуру можно было рассматривать для лечения серьёзной тревоги. Гипотеза об эффективности ароматерапии при других показаниях не подтверждается результатами тщательных клинических испытаний.Не помогает лечение маслами и от тошноты — эффект оказался не выше плацебо. Ароматерапия оказалась бесполезна для лечения деменции, улучшения когнитивных функций и облегчения симптомов онкологии.Мнение экспертаАлександр Бурлаковврач-диетолог, сооснователь образовательного центра в области фитнеса и медицины Body CoachИсследования показывают, что эффект от ароматерапии если и есть, то очень небольшой. Вообще, разные альтернативные методы могут работать за счёт эмоционального восприятия. Данный метод можно использовать для отвлечения пациента от страданий, но лечиться таким образом будет очень глупо. Тем более что ароматерапия сопряжена с побочными эффектами: наиболее частым из них оказался дерматит.ГолоданиеЛечебное голодание — метод альтернативной медицины, при котором человек добровольно отказывается от пищи, а иногда и воды. А после следует диете в течение длительного периода.Метод основывается на псевдонаучной идее о существовании в организме так называемых шлаков. Якобы если организм не получает еды извне, то запускает режим «восстановления» и очистки.Программа лечебного голодания с дополнительными процедурами и проживанием на 14 дней обойдётся в сумму от 90 000 рублей.Лечебное голодание часто практикуют в санаторно-курортной отрасли. С его помощью пытаются лечить псориаз, заболевания щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, печени и почек.Есть целые программы голодания с разными сроками — от одного дня до 40 дней. При этом разрешено употреблять витамины и выжимки из овощей и фруктов (чтобы восполнить макро- и микронутриенты), а также пить воду в неограниченном количестве.«При ряде болезней некоторым пациентам этот метод помогает; применяют же, скажем, инсулиновый шок при шизофрении или раке, но в исключительных случаях, по строгим медицинским показаниям и с учётом противопоказаний. Однако массовым методом лечения болезней инсулиновый шок не является», — писал ещё в 1997 году диетолог Рудольф Воробьёв в книге «Питание: мифы и реальность».И действительно, доказательства того, что голодание может быть средством лечения неврологических расстройств, включая инсульт, эпилепсию и рассеянный склероз, пока не найдены.Учёные отмечают, что большинство исследований, в которых анализируют влияние прерывистого голодания на холестерин в крови и потерю массы тела, проводили над постящимися в Рамадан.К примеру, в одном из таких исследований участвовало всего 16 студентов — выборка не слишком большая, да и информация о диете не слишком подробная. Иными словами, качественных исследований этого метода лечения нет.Мнение экспертаАлександр Бурлаковврач-диетолог, сооснователь образовательного центра в области фитнеса и медицины Body CoachГолодание в медицине применяется строго по показаниям. И показаний очень, очень мало: подготовка к операции и некоторым исследованиям, острый панкреатит, некоторые диагностически сложные случаи гипогликемии у взрослых без сахарного диабета. Естественно, всё это нужно проводить под контролем врача. В остальных случаях голодание может подавлять иммунитет и повышать восприимчивость организма к инфекциям, приводить к атрофии тонкого кишечника, осложнениям сахарного диабета и возникновению аутоиммунных заболеваний.Ольга Чухачеваэндокринолог, диетолог клиники DocMedОднозначно плохо использовать для снижения веса или детокса. Резкое ограничение в питании будет приводить к снижению веса в краткосрочной перспективе, но впоследствии снизить вес становится всё сложнее.Кроме того, это может иметь плачевные последствия и для пищевого поведения: всего запрещённого (а в случае голодовок — еды в целом) хочется в несколько раз больше. Это значит, что как только срок голодания подойдёт к завершению — организм будет пытаться восполнить энергию и, как правило, будет делать это при помощи самой легкодоступной энергии (простые углеводы — сладости) и за счёт самой калорийной пищи (то есть самой жирной). Это вполне понятные эволюционные механизмы, направленные на выживание.Голодание не обладает целебными свойствами, не способствует выздоровлению, детоксикации или «активации процесса аутофагии», резюмирует Чухачева: «Да, Ёсинори Осуми получил за последнее Нобелевскую премию, но изучал он дрожжи, а не людей. Поэтому, если вы не дрожжи, не голодайте». По крайней мере, до тех пор, пока у пользы голодания не будет серьёзной доказательной базы.Лечебная водаБальнеотерапия — это лечение минеральной водой самыми разными способами. Пациенты принимают души и ванны, делают ингаляции, им промывают кишечник.Чаще всего этот метод «лечения» используют при заболеваниях желудка, печени и желчевыводящей системы, неврологических и гинекологических болезнях.В РФ существует целая специальность по изучению бальнеотерапии — 14.00.34 «Курортология и физиотерапия».Цены на минеральные ванны и души в госбольницах начинаются от 600 рублей за процедуру. Лечение в частной клинике обойдётся дороже: за 15 минут в ванне, наполненной минералкой, придётся выложить от 2000 рублей.Научные публикации, датированные 1997, 2007 и 2015 годами, говорят об одном и том же: нет качественных исследований, метод не имеет доказанной эффективности. А большинство исследований бальнеотерапии имеют методологические недостатки и в целом ненадёжны.Обзор «Кокрана» показал, что лечение минеральной водой не даёт эффекта при хронической венозной недостаточности. Подвид бальнеотерапии, при котором кишечник промывают минеральной водой (колонотерапия), также оказался бесполезным.Кстати, колонотерапия обойдётся дороже обычного водолечения. За промывку кишечника в Москве можно отдать больше 3000 рублей.Медики зачастую не против использования нетрадиционных методов лечения, если они не идут вразрез с тем, что назначил пациенту лечащий врач. К тому же некоторые из методов могут быть приятны и веселы — и как минимум дадут положительный эмоциональный эффект. Но не зря их относят к альтернативным — часто они применяются вместо лечения, доказавшего эффективность. А это уже несёт прямую угрозу здоровью и жизни.