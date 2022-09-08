Эта расслабляющая процедура для лица творит чудеса!

Сухой массаж лица направлен на снятие напряжения в тканях отдельных областей. Он особенно эффективен в конце напряженного дня, перед сном.Сухой массаж лица направлен на снятие напряжения в тканях отдельных областей. Он особенно эффективен в конце напряженного дня, перед сном.Сухой массаж лица направлен на снятие напряжения в тканях отдельных областей. Он особенно эффективен в конце напряженного дня, перед сном.Техника применения: нежные, ласкающие движения хорошо разогретых ладоней.Расположив теплые ладони на напряженных участках лица и задержавшись в этом положении на некоторое время, вы почувствуете, как расслабляются под воздействием тепла все зажатые области. Продолжайте манипуляции до полного исчезновения напряжения.1. Нежно положите на лицо обе ладони так, как показано на рисунке. Вы сразу испытаете приятные, успокаивающие ощущения.2. Очень нежно расположите на лбу растопыренные пальцы рук, затем плавно двигайте руки к волосам, расслабляя все области напряжений.3. Расположите по обеим сторонам лба по два пальца, почувствуйте тепло и расслабление. Чуть-чуть сдвиньте пальцы и снова задержитесь. Двигайтесь в стороны по направлению к вискам.4. Положите палец одной руки на переносицу, пальцем другой руки выполните поглаживающие движения сверху вниз по носу и наоборот.5. Сначала расположив два пальца над верхней губой, расслабьте этот участок. Затем таким же образом расслабьте участок под нижней губой. Тепло ваших пальцев эффективно воздействует на ткани лица.После этого нежными движениями двигайте пальцы (то сближая их, то отдаляя) на обеих участках нижней части вашего лица.6. Аналогичным образом промассируйте область вокруг подбородка. Помните, что кожу нужно обрабатывать в разных направлениях.7. Расположите руки так, как показано на рисунке, почувствуйте тепло, расслабление мышц и тканей лица.