Интервальное голодание: Как правильно практиковать

Интервальное голодание - это не диета. Это образ жизни, который предполагает прием любой пищи в определенное время суток. В чем заключается сила данного голодания и как начать им заниматься на разных уровнях? Реальная мощь интервального голодания – это ночь и утро без еды.В чем заключается эффект интервального голодания? По мнению доктора Берга (Dr.Eric Berg) мануальный терапевт и специалист по снижению веса, это не диета, а своеобразный инструмент. Оно не диктует вам, какие именно продукты есть. Это рациональная система питания и голодания. Суть ее заключается не в уменьшении количества калорий, а в изменении времени, когда рекомендуется принимать пищу, а когда - нет. Вот как можно рассчитать время приема пищи при интервальном голодании.Система интервального голоданияЭто один из ключевых факторов потери веса. Вот как оно работает.Интервальное голодание и гормональный балансИнтервальное голодание запускает выброс двух важных и действенных гормонов в организме. Первый – это гормон роста, который предотвращает старение и является мощным жиросжигающим гормоном. Всего у нас шесть гормонов, отвечающих за жиросжигание. И гормон роста – самый сильнодействующий. Он также оберегает мышцы и помогает формированию стройного тела, способствует уменьшению жировой прослойки. Второй мощный гормон – инсулин, который помогает запасаться жиром, если необходимо набрать вес.Но нам необходимо обратное – мы хотим терять вес. А в присутствии инсулина это делать невозможно. Это настолько доминирующий гормон, что он блокирует гормон роста. Именно инсулин делает человека толстым. Из-за него появляется живот. Если вы видите человека с объемным животом – у него точно повышен инсулин.Таким образом, есть два сильных гормона, на которые можно влиять. Интервальное голодание может излечить сопротивляемость инсулину. Наша поджелудочная железа вырабатывает намного больше (до 5-7 раз) инсулина в крови, чем необходимо. Происходит следующее: когда инсулина слишком много, клетки начинают блокировать его, и из-за этого у организма не получается наладить обратную связь.Это как если разговаривать с человеком в берушах: вы вынуждены говорить громче, потому что он вас игнорирует. Двухсторонняя связь отсутствует. До поджелудочной железы не доходит ответная реакция, что инсулин действует, и поэтому она отправляет больше инсулина через свои каналы. Так и возникает ситуация с сопротивляемостью инсулину. Он не работает, в клетках его мало, мало глюкозы, но гормона много в иных местах. Что в свою очередь необычайно разрушительно. Это уже преддиабетическое состояние, и оно вызывает ряд осложнений со здоровьем.Уровни интервального голоданияПредставьте, что вы начинаете с 5-6 приемов пищи в день (с перекусами). Принцип данного голодания с гормональной точки зрения в том, что каждый раз, когда мы принимаем пищу, у нас подскакивает уровень инсулина. Раньше люди думали, что инсулин повышается только от углеводов. Это не так. Потребление пищи в целом повышает инсулин независимо от того, что вы едите (даже если что-то легкое, здоровое). Возникает ситуация, когда инсулин подскакивает на протяжении всего дня.Первый шаг: перейти на трехразовый режим. Без перекусов. Едим три раза в день. Возможность нормально себя чувствовать от одного прима пищи до другого, не испытывая голод, включает в себя большое потребление жиров.Если вы хотите перейти на следующий уровень и сжигать больше жира, полезно применить модель 16/8. 16-часовой период голодания и 8-часовое окно для потребления пищи. Предположим, вы проснулись утром, и вы не голодны. И не ешьте, сначала проголодайтесь. Идеальной ситуацией было бы не есть хотя бы первые 4 часа после пробуждения и до первого приема пищи. Представьте, что вы проснулись в 6 часов, а поели в 10 утра. Это означает, что последний прием пищи у вас будет в 18 часов.Реальная мощь интервального голодания – это ночь и утро без еды. Вы не едите пока спите и еще несколько часов утром. В это время происходит довольно серьезное беспрерывное жиросжигание, не обязательно в перерывах между приемами пищи, но это тоже один из факторов. Поэтому нам нужны 16 часов голодания с сохранением 8-часового промежутка, где мы едим 3 раза.Но если вы хотите зайти дальше, включить процесс жиросжигания на полную и перейти на двухразовое питание, то нам необходим промежуток без еды продолжительностью в 20 часов.Если мы занимаемся 20-часовым голоданием, то у нас будет 4-часовой промежуток, чтобы есть. Нужно проснуться и не употреблять пищу до 12 или 13 часов. Потом поесть. И в следующий раз поесть через 4 часа. Допустим, вы ели в 13 часов, то следующий прием пищи будет в 17 час. Это дает 4 часа, когда вы ели, и 20 часов серьезного голодания. И если мы к этому добавить высокоинтенсивные спортивные тренировки, - жиру конец.Важно помнить, что для перехода от одного уровня на следующий потребуется определенное время. Это не происходит мгновенно. Если вы уничтожили свой обмен веществ, сидя на различных диетах или из-за стресса, то понадобится время, чтобы двигаться к следующей планке и при этом чувствовать себя комфортно.