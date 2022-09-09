Упражнение, улучшающие кровообращение мозга

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Чтобы сознание было в порядке, необходима здоровая центральная нервная система. И в первую очередь — головной мозгНикто не сомневается в том, что для того чтобы наш ум был ясен, гибок и свеж необходимо иметь здоровую нервную систему. У человека их две - центральная и периферическая. Центральной нервной системой обеспечивается контроль всей сознательной деятельности человека. Периферическая же осуществляет связь центральной нервной системы с нашим организмом и доводит до каждой его клеточки ее «команды». Чтобы сознание было в порядке, необходима здоровая центральная нервная система. И в первую очередь — головной мозг.Кровоснабжение мозгаПолноценная деятельность головного мозга полностью зависит от его кровоснабжения. Если прекратить снабжение мозга кровью больше чем на шесть минут — это в большинстве случаев приведет к необратимым повреждениям. Соответственно, профилактика нарушений снабжения мозга кровью принимает жизненно важное значение для человека.Мозг состоит из миллиардов нейронов и к каждому из них подводятся артерии и капилляры. Причем кровеносные сосуды выступают в роли своеобразных осей, вокруг которых и располагаются нейроны.Нейронам мозга необходимо постоянное питание, которое они получают с кровью. Работа головного мозга требует безостановочной доставки кислорода с кровью нейронам. Остановите доставку кислорода всего на несколько минут, и нейроны начнут умирать. Поэтому любые препятствия на пути крови к нейронам, могут принести непоправимый вред и закончиться смертельным исходом.Наш организм обладает механизмом саморегуляции позволяющим в случае блокировки одних кровеносных сосудов находить другие пути поступления крови в мозг. Если одни артерии сжались и не пропускают кровь, то другие могут расшириться, чтобы пропустить через себя больший объем крови. Но возможности этого механизма не беспредельны. Если мы не поможем нашему организму, то со временем ему все труднее будет справляться с возникающими бедами самостоятельно.Но мы можем помочь ему в этом. И, что самое важное это не займет много времени. Для этого желательно ежедневно выполнять небольшой комплекс упражнений, его можно включить в ежедневную зарядку.Упражнения для мозга, улучшающие кровообращениеНаш нынешний малоподвижный образ жизни, недостаток физических упражнений и сидячая работа приводят к ухудшению в снабжении головного мозга кровью. Особенно сильно это сказывается, если наша голова долгое время остается в одном и том же положении. Еще хуже, если при этом она еще и несколько наклонена в какую-либо сторону.Упражнения с поворотами и наклонами головы, описанные в книге М. Норбекова «Опыт дурака или как избавиться от очков», повышают эластичность кровеносных сосудов питающих мозг и вызывают их расширение. Совмещая такие упражнения с ритмичным дыханием мы увеличиваем приток кислорода в мозг и улучшаем его работоспособность.Работа с шейным отделом позвоночника нормализует внутричерепное давление, улучшает память, слух, зрение, повышает работоспособность.Постепенно восстанавливается вестибулярный аппарат, становится нормальным сон, улучшается состояние щитовидной железы, устраняется онемение рук и в целом улучшается питание мозга.Техника безопасности: Все движения выполняются плавно. Усилие наращивается постепенно. Не доводить до боли. В области шеи должно быть только чувство приятного напряжения, не допускайте перенапряжения. Если у вас есть проблемы с шейным отделом позвоночника, перед выполнением упражнений посоветуйтесь с врачом.Упражнение 1.Исходное положение: Прямой корпус, подбородок опущен на грудь. Подбородком скользим вниз по грудине, пытаясь дотянуться до пупка. Затем обратно. Чередуем напряжение и легкое расслабление. С каждым новым напряжением стараемся продолжить движение, немного добавляя усилий, и снова легкое расслабление. Выполняем несколько таких движений.Внимание! Если это упражнение выполнять очень тяжело или у Вас есть проблемы в шейном отделе позвоночника, то поменяйте это движение на вытягивание головы и шеи вперед.Упражнение 2.Корпус прямой, голову не запрокидываем, а слегка отклоняем назад, подбородок направлен в потолок. Тянемся подбородком вверх. Затем движение на секунду останавливаем, немного отпускаем напряжение, но не расслабляемся и снова тянемся подбородком ввысь. Делаем несколько таких движений, не забывая про технику безопасности.Упражнение 3Позвоночник постоянно прямой. Плечи во время выполнения упражнения абсолютно неподвижны. Голову наклоняем вправо (не поворачиваем!) и без особых усилий пытаемся коснуться ухом плеча.Не смущайтесь, если не достигнете цели сразу. И не переусердствуйте! Со временем Вы будете делать это свободно. Затем наклоняем голову к левому плечу.Упражнение 4Стоим ровно. Голова прямо, смотрим перед собой. Вокруг носа, как вокруг неподвижной опоры, начинаем поворачивать голову вправо. Подбородок при этом смещается вправо, чуть вперед и вверх. Вспомните, как это делает маленький щенок, когда видит что-то интересное или реагирует на Ваши слова. Это упражнение выполняем в трех вариантах: голова ровно (смотрим перед собой), голова опущена (смотрим в пол), голова слегка отклонена назад (смотрим в потолок). Будьте осторожны!Упражнение 5Круговые движения головой объединяют в одно все предыдущие упражнения для шейного отдела позвоночника. Голова перекатывается медленно и свободно, не перенапрягая мышцы шеи, несколько раз в одну сторону, а потом в другую. Выполняйте его с особой осторожностью и вниманием. Следите за своими ощущениями. Если у Вас есть проблемы в шейном отделе позвоночника, то движение выполняем по такой схеме: ухом тянемся к правому плечу, подбородок направлен вниз, затем голова плавно перекатывается к левому плечу и обратно. То есть делаем неполный круг головой, без наклона назад.Упражнение 6Корпус прямой. Стоим ровно. Голова на одной линии с позвоночником.Медленно уводим взгляд вправо, следом поворачиваем голову, и до упора. Это исходное положение.Стараясь увидеть, что находится за спиной, каждый раз дополнительными усилиями пытайтесь увеличить угол поворота. Голову не запрокидываем! Проверьте! Подбородок около плеча!Делаем несколько таких движений в одну сторону, затем это же упражнение в другую сторону. Перенапряжения недопустимы!Дышать не забывайте!В книге также приводиться суставная гимнастика, частью которой и являются данные упражнения. Это отличная система упражнений, которая положительно влияет на состояние позвоночника.