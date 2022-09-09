Красный виноград способствует снижению высокого холестерина

Перекусы красным виноградом полезны как средство борьбы с высоким уровнем холестерина.Красный виноград может помочь снизить высокий уровень «плохого» холестерина – того типа холестерина, который повышает риск серьезных проблем со здоровьем. О способности продукта эффективно бороться с повышенным содержанием холестерина сообщили исследователи Гарвардской медицинской школы.Причина, по которой красный виноград настолько эффективен, заключается по мнению ученых в пектиновых веществах. Пектин – это разновидность растворимой клетчатки, которая блокирует всасывание некоторого количества холестерина в кровь.Примечательно, что гарвардские эксперты не единственные, кто связывает употребление такого винограда со снижением холестерина. Журналом Nutrients был опубликованы данные, свидетельствующие, что перекусы им способны уменьшить содержание холестерина в крови на 6 с лишним процентов. Другое исследование, опубликованном в журнале Food & Function, показало: красный виноград, употребляемый добровольцами ежедневно в течение восьми недель, поспособствовал снижению уровня как общего холестерина, так и «плохого» холестерина, оседающего в кровеносных артериях и повышающего риск сердечных патологий. Исследователи отметили, что этот продукт является отличным выбором не только для профилактики метаболических нарушений, связанных с окислительным стрессом, но и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с избыточным холестерином.