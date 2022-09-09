Как успокоить тахикардию: кардиолог посоветовала два простых и эффективных приема

Бешено колотящееся сердце, резкая дурнота, ощущение страха и головокружение — так чаще всего описывается приступ тахикардии. В некоторых ситуациях это нормальная реакция тела, но частые приступы опасны.У взрослого здорового человека, если он спокоен и не занимается физическим трудом, частота сокращений сердца колеблется в пределах 60-80 ударов. Такой работы сердца вполне хватает для того, чтобы прокачивать кровь по сосудам и доставлять ко всем тканям кислород и питательные вещества. При физических нагрузках, занятиях спортом, под влиянием стресса или эмоций, страха, наше сердце бьется быстрее. Это нужно для того, чтобы обеспечить тело всем необходимым в условиях повышенных нагрузок.После того, как вы успокоитесь, сердцебиение возвращается к норме. Но если приступ тахикардии возникает внезапно, в покое или при минимальной нагрузке, вам становится плохо — это повод для посещения врача. Кроме того, важно уметь быстро успокоить тахикардию, чтобы прийти в себя. «Доктор Питер» поговорил об опасности подобных приступов с Екатериной Кияшко, врачом-кардиологом, терапевтом.Почти выпрыгивает из грудиУ здоровых людей может внезапно возникать тахикардия под влиянием различных внешних стимулов. Причем мы можем даже ощущать ускоренное сердцебиение — на фоне различных эмоций, как отрицательных, так и положительных, при сильном испуге, волнении. Тахикардия может развиваться при физической активности, особенно, если человек плохо тренирован, ведь в таком случае его сердце и сосуды не готовы к резкому изменению нагрузок.Приступ тахикардии может провоцировать курение, поскольку никотин и другие вещества в табачном дыму негативно отражаются на работе сердечно-сосудистой системы.В этих случаях эпизод учащенного сердцебиения проходит самостоятельно после того, как прекращают влиять стрессовые факторы, гормоны или заканчивается тренировка, прекращается нагрузка.Сердцебиение предупреждает о проблемах в здоровьеОщущая сильное сердцебиение, мы первым делом думаем о болезнях сердца. Но кардиолог Екатерина Кияшко уточняет — тахикардия может возникать и без болезней сердца, при других состояниях, которые заставляют сердце активнее работать, перекачивая кровь в сосуды тела. Самые распространенные — это:анемия и скрытый железодефицит, что часто встречается у молодых девушек;проблемы со щитовидной железой;обезвоживание;нехватка калия и магния по различным причинам.Сердцебиение может быть симптомом нарушений в работе вегетативной нервной системы при повышенном уровне стресса, неправильном режиме сна и отдыха. Тогда активизируется наша симпатическая нервная система и повышается уровень стрессовых гормонов (адреналина, кортизола), что способствует повышению пульса.С частыми приступами нужно разбиратьсяЕсли учащенное сердцебиение бывает часто, человек волнуется — а вдруг это опасно и я могу умереть? Екатерина Евгеньевна говорит, что степень опасности зависит от причины тахикардии. Если она не связана с заболеваниями сердца, например, при состояниях перечисленных выше, то опасности для жизни и здоровья само учащенное сердцебиение не представляет.Совсем другое дело, если причина учащенного сердцебиения кроется в заболевании сердца. В этом случае нужно разбираться какая это тахикардия, как работает сердце. Они бывают разные, как опасные, так и нет. В любом случае лучше обратиться к врачу и разобраться в причине и виде тахикардии, чтобы понять, как справляться с приступами.Задержи дыхание или прокашляйсяПриступ может застать в любом месте, что можно сделать, если внезапно возникло сильное сердцебиение? Доктор Кияшко уточняет: существует безопасный естественный метод уменьшить сердцебиение, которым может пользоваться каждый человек в любых условиях.Это дыхательный (или вагусный, если говорить научным языком) «прием» — переходите на глубокое дыхание, сделайте задержку дыхания после глубокого вдоха.Есть другой вариант — можно просто интенсивно покашлять. В этот момент возникает рефлекторное урежение пульса.Если не помогает, срочно к врачуПри серьезных тахикардиях с сердечными причинами эти приемы могут не помочь. В таких ситуациях обязательно запланируйте на ближайшее время визит к врачу, особенно если тахикардия не проходит самостоятельно. В некоторых случаях нужен вызов скорой помощи. Это ситуации, когда тахикардия сопровождается следующими симптомами:боль за грудиной,в области сердца,холодный пот,одышка,слабость,сильное головокружение,или потеря сознания.Как устранить приступыЧастота и тяжесть приступов сердцебиения с резким недомоганием и всеми остальными проявлениями сильно зависит от причин болезни. В целом «тахикардия» — это общее понятие, одних только жалоб на приступы сердцебиения мало, чтобы говорить о каких-либо универсальных рекомендациях. Как внесердечные тахикардии, при которых само сердце здоровое, так и некоторые вызванные проблемами с сердцем, можно быстро и эффективно устранить полностью. В некоторых случаях врач порекомендует прием лекарств, лечение основной болезни — анемии, гормонального сбоя и т.д.В качестве профилактики важно корректировать образ жизни, устранять провоцирующие факторы, особенно курение и неумеренный прием алкоголя. Но всегда лучше сначала разобраться с причинами тахикардии и ни в коем случае не заниматься самолечением. Начать можно с посещения терапевта или сразу обратиться к кардиологу.