Медик объяснила, кому не следует пить кофе

У некоторых людей употребление кофе провоцирует нежелательные процессы, ведущие к ухудшению самочувствия, предупредила в интервью медик Наталья Нефедова.Кофе, натуральный и свежезаваренный, является одним из наиболее полезных напитков, доступных людям. В нем содержатся антиоксиданты, борющиеся с окислением и воспалением в организме, поддерживающие хорошую работу сердца.Но все же некоторым людям пить кофе не следует.«Некоторые категории людей могут сталкиваться с негативными последствиями употребления кофе. Отказаться от него стоит тем, у кого имеется индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к кофеину», - заметила Нефедова в комментарии для телеканала «360».Медик добавила, что выпитый кофе может вызывать у таких людей тахикардию, перепад артериального давления, общий дискомфорт. Также Нефедова предупредила, что кофе способен вызывать неприятные симптомы у лиц, которым диагностирован с синдромом раздраженного кишечника. Такие люди после употребления напитка рискуют столкнуться с тошнотой, диареей.Не следует, по мнению врача, пить и растворимый кофе – способ его изготовления таков, что в нем появляются канцерогены – компоненты, ставшие канцерогенными из-за сильной обжарки. Кроме того, кофе мешает полноценному усвоению минеральных веществ – например, магния, железа. Поэтому его не следует пить сразу после еды, также в напиток лучше добавлять молоко.