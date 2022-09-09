Терапевт Водовозов объяснил, почему нельзя удалять «ненужный» аппендикс

Некоторые уверены, что аппендикс — совершенно «бестолковый», лишний орган, который уже точно не играет никакой роли в организме. Терапевт развенчал этот миф.Аппендикс — это червеобразный отросток слепой кишки. Когда он воспаляется, то человеку ставят диагноз — «аппендицит». Патология протекает с лихорадкой, болью в животе (преимущественно справа, в подвздошной области), рвотой, нарушениями стула. Операция по его удалению в редких случаях считается сложной, но, тем не менее, заболевшему нужно как можно скорее оказаться у хирурга.Поскольку у аппендикса якобы нет никаких функций, то его большинство считают «ненужным» органом. Этот отросток — рудимент, который достался нам от предков. Однако бесполезным его точно считать не стоит, говорит терапевт Алексей Водовозов.- Аппендикс — чрезвычайно важный орган для нашего иммунитета. И это сравнительно новые данные. Там находится большое количество иммунных бляшек, лимфоцитов. И если говорить образно, то аппендикс — это своеобразный тренировочный лагерь, — рассказал эксперт изданию Ura.ru.По словам терапевта, когда лимфоциты попадают в аппендикс, то «обучаются» там тому, кто свой, а кто чужой. Рудимент также может защищать ЖКТ от опасных бактерий — часть из них погибает именно в нем.Помимо этого, аппендикс может помочь восстановить естественную полезную микрофлору ЖКТ. Некоторые ученые считают, что в нем хранится своеобразный «бэкап» из полезных бактерий.- Например, если у нас какая-нибудь кишечная инфекция прошлась по толстой кишке, перебила там существенную часть нашего микробного сообщества, то восстановление может начинаться как раз с аппендикса, — пояснил Водовозов.Если аппендикс воспаляется, и эту патологию выявили на ранних стадиях, то все можно исправить медикаментозно. Врач может назначить специальные препараты, иногда делают промывание полости с использованием антибиотиков. Чаще всего такая практика применяется в детской хирургии.Сохранить аппендикс — это важно для нашего организма, говорит эксперт. Конечно, если человека привезут с гнойным аппендицитом, то тут придется удалять отросток, никаких других вариантов нет.врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO ( Всемирная организация по аллергии)Без рудиментов организм прекрасно проживет, но пока они еще присутствуют в теле человека. И самый яркий пример — это аппендикс, говорит Елена Парецкая. Почему он иногда резко воспаляется? До конца до сих пор не ясно. Далеким предкам, по мнению ученых, он мог помогать в переваривании жесткой, грубой пищи, включая полусырое мясо и корешки. Но сегодня свою функцию он утратил.- В теле человека есть еще несколько рудиментов. Это зубы мудрости, копчиковые кости, которые считаются остатками хвоста. Еще один рудимент — это кожная полулунная складочка в уголке глаза. У рептилий она была большой, защищая глаза от высыхания, у нас — просто привет из прошлого, — говорит Елена Парецкая.Сложно представить, но рудиментом считается даже рефлекс мурашек. Зверям он был необходим, чтобы как можно скорее распушить шерсть. У нас же волоски на теле тоже реагируют на резкий перепад температур.