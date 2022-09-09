Врачи пояснили, как определить на глаз, что лекарство испорчено
Если маркировки лекарства по каким-то причинам не видно, врачи советуют внимательно осмотреть таблетки. Если препарат выпускается в капсулах, то у них со временем рвется оболочка. В итоге они становятся мягкими и липкими.
Также на глаз можно определить, не испортилась ли таблетка: обычно они меняют цвет и начинают крошиться. Капли со временем могут потемнеть и приобрести странный запах.
Испорченная мазь меняет текстуру: она становится зернистой, неоднородной или слишком водянистой.
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