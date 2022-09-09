Правильное питание спасет от этих болезней

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Если вы употребляете здоровую пищу, она поможет вам уберечься от многих недомоганий. И вот только несколько из них.Питание является важным аспектом повседневной жизни человека. Оно может улучшить или сломать здоровье. Правильное питание помогает человеку прожить долгую и плодотворную жизнь. Мы должны внимательно следить за тем, что попадает в наш желудок, поскольку это влияет на повседневную деятельность, будущее здоровье, а также на психическое благополучие. Отказ от мучных изделий, соли и сахара может помочь избежать многих заболеваний, таких как диабет, ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания печени и даже остеопороз.Питание — центр нашей повседневной жизни. Ваш ежедневный рацион должен быть разнообразным и полноценным. Он должен содержать бобовые, цельные зерна, овощи, орехи, морепродукты, жирную рыбу, семена и многое другое. Можно употреблять почти все, но в нужном количестве. Насколько это возможно, покупайте еду на рынках, а не в супермаркетах. Выбирайте свежие, натуральные продукты. Избегайте ультра-обработанных продуктов и скажите «нет» рафинированным углеводам. Старайтесь держаться подальше от продуктов, содержащих большое количество жира, сахара или натрия.Конечно, даже в сетевых супермаркетах можно найти полезные для нашего здоровья продукты. Это недорогие фрукты и овощи - свежие и даже замороженные, которые при правильной подготовке не теряют своих питательных веществ, и некоторые злаки. А вот приобретать колбасу, сосиски, ветчину, разного рода чипсы и газировку не стоит, даже если магазины предоставляют большую скидку. Совсем от сладостей можно не отказываться, балуйте себя и близких мороженым или печеньями, но желательно не очень часто.