Что будет с организмом, если пить томатный сок каждый день

Из всех овощных соков томатный — самый популярный и любимый напиток. Если это натуральный продукт, а не восстановленный концентрат в коробочках, сок из спелых помидоров считается одним из полезных продуктов.При переработке и получении томатного сока продукт сохраняет практически все полезные свойства самих плодов. Но все это справедливо, если мы ведем речь только о соке, который получают путем отжима томатов (с мякотью, но без семечек).В отношении тех напитков, которые продаются в магазинах, у специалистов много сомнений. Вряд ли восстановленный сок долгого хранения может существенно помочь в поддержании здоровья. «Доктор Питер» обсудил эти вопросы с гастроэнтерологом, терапевтом Верой Самсоновой.Восстановленный концентрат — это не сокНатуральным томатным соком может называться только тот напиток, который получен путем отжима свежих спелых помидоров с удалением из него шкурок и семечек. Приготовить такой можно дома, пропустив помидоры через соковыжималку или прокрутив на мясорубке, а затем протерев массу через сито.Продукты, которые продаются в магазинах в коробочках или бутылках с фотографиями помидоров и надписью на этикетке «томатный сок», в большинстве своем — восстановленный концентрат. Поэтому говорить о пользе таких продуктов сложно. В лучшем случае «сок» сделан из разбавленной водой томатной пасты — уваренных в течение 6 часов свежих и протертых помидоров. В худшем — это томатная паста из полуподпорченных помидоров, яблок, слив — чтобы удешевить производство.В дешевых «соках» можно найти что угодно, вплоть до спор плесени, которые указывают на тот факт, что в производство пошли уже подгнивающие плоды. Если у человека аллергия на плесень — такой сок может сильно подпортить здоровье.Натуральный сок можно не всемПомидоры — очень полезные овощи. В их состав входит множество минералов, микроэлементов, витаминов, антиоксидантов и фруктовых кислот. Они и придают им неповторимый и узнаваемый аромат и вкус. Натуральный томатный сок, полученный при отжиме помидоров, в тоге получает практически все полезные соединения плода (за исключением клетчатки и семян). Поэтому противопоказания к приему сока аналогичны таковым для самих помидоров. Но сок более концентрированный и активный в сравнении с томатами. Так, его запрещено пить:при остром панкреатите, поскольку он усилит воспаление и боль;при остром гастрите, особенно с повышенной кислотностью;при обострении язвенной болезни — усиливает производство соляной кислоты;при гастроэзофагеальном рефлюксе и изжоге.Помним об осторожностиОчень осторожно стоит пить томатный сок людям с мочекаменной болезнью и пиело-, гломерулонефритами. Во-первых, сок может спровоцировать движение камня и колику, обострить воспалительный процесс. Во-вторых, избыток фруктовых кислот создает условия для роста камней и образования мочевого песка, особенно — в сочетании с углеводными продуктами, оксалатами из шевеля, свеклы, редиса, ревеня.Стоит отказаться от томатного сока с солью, особенно при наличии гипертонической болезни, проблем с почками, склонности к отекам. Осторожно его нужно пить людям с сердечной недостаточностью, повышенным уровнем калия в крови.Всем остальным людям настоящий томатный сок пойдет только на пользу. И дело не только в приятном вкусе и малой калорийности, томаты обладают обширным спектром влияния на здоровье.Полезен худеющим и тем, кому нужно контролировать весНизкая калорийность сока, всего 20 ккал на 100 г, определяется отсутствием в помидорах жиров. в этом же объеме содержится 0, 7 г белка и 4,2 грамма углеводов. Дополняют состав витамины группы В, аскорбиновая кислота и витамин Н, РР. Кроме того, в соке есть витамины А, Е, но они хорошо усвоятся, только если добавить к нему половину чайной ложки растительного масла на стакан сока.Не менее полезны и минералы, микроэлементы, особенно калий, необходимый для сердца, и йод, который требуется щитовидной железе.Дружит не со всемиЧтобы сок был максимально полезным, его стоит правильно пить. Он «дружит» далеко не со всеми продуктами. Так, он не совместим с творогом, яйцом, крахмалом, картошкой, хлебом и мясом. А вот с другими овощными соками, растительными маслами, зеленью и фруктами — сочетания наиболее выгодные. Так, например, смесь томата и сока тыквы или яблока позволяет повысить питательную ценность продукта.10 полезных эффектов сокаЕсли говорить о регулярном употреблении томатного сока, можно выделить целый ряд его полезных эффектов:Поддерживает работу сердца и сосудов, помогает регулировать артериальное давление (но помним, его употребляют без поваренной соли).Пектин в составе томатов помогает связывать избытки холестерина и выводить их из организма.Стимулирует синтез красных кровяных клеток (эритроцитов), содержит большое количество витамина С, полезного при усвоении железа.Активизирует синтез серотонина, который формирует чувство удовлетворения и счастья, радости. Это помогает защищаться от стресса и нормализовать работу нервной системы.Регулирует работу кишечника, обладает легким мочегонным и послабляющим эффектом. Это свойство будет сильнее, если сок сделать их цельных помидоров, не отфильтровывая семечки и кожицу (просто перемолоть в блендере помидоры до густой однородной массы и слегка разбавить водой).Подавляет рост гнилостной флоры, стимулирует активность собственных полезных бактерий за счет создания оптимальной кислотно-щелочной среды.Резко не повышает уровень сахара в крови, поэтому разрешен к применению у диабетиков.Поддерживает тонус кожи, стимулирует рост волос и ногтей.Помогает поддерживать репродуктивные функции женщин, а при беременности сок помогает справляться с тошнотой и признаками токсикоза, выводит избыток жидкости.У мужчин стимулирует выработку тестостерона за счет дотации витаминов А и Е, поэтому мужчинам полезнее пить сок с добавлением в него растительного масла (в идеале — оливкового).