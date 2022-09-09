Аюрведические соки – нектар для вашего здоровья
Аюрведа – древнейшая наука, которой уже более пяти тысяч лет. Она хорошо объясняет, как пища может стать лекарством. Сочетанию продуктов в аюрведе отводится важная роль.
На древние знания опирались создатели 100% натуральных аюрведических соков Alantra. Они подбирали сочетания растений так, чтобы они усиливали друг друга и давали максимальную пользу. Многим известны целительные свойства сока алоэ вера. Но, кроме него, у Alantra можно найти соки менее популярных, но не менее полезных растений. Приведем несколько примеров.
НОНИ, АШВАГАНДА, АМЛА, ГИЛОЙ, ГАРЦИНИЯ
Если вы впервые слышите эти названия, сейчас объясним. Нони – азиатский фрукт, который иначе называют мориндой цирусолистной. Ашваганда – вечнозеленый кустарник семейства пасленовых. Тулси – священный базилик. Амла (индийский крыжовник) – плодовое дерево, произрастающее в Индии. Тулси – травянистая лиана. Гарциния – тропическое дерево с небольшими округлыми плодами, похожими на тыкву. Все это целебные растения, которые в симбиозе выводят из тела токсины, оживляют клетки, усиливают метаболизм и иммунитет, борются с раковыми клетками, улучшают пищеварение и помогают при диабете, оздоравливают нервную систему и укрепляют кости.
ТАМАРИНД С КУМИНОМ И ЧЕРНОЙ СОЛЬЮ
Тамаринд иначе называют «индийским фиником». Это тропическое растение семейства бобовых, сок которого богат витаминами группы В, кальцием, железом, фосфором, натуральными сахарами, витамином С, винной кислотой, калием, магнием, различными каротиноидами и другими антиоксидантными соединениями, в которых нуждается организм. Кумин и черная соль улучшают усвоение полезных веществ. В итоге сок улучшает иммунитет, пищеварение и здоровье сердца, печени, глаз и нервов, обладает противораковым, противомикробным и противовоспалительным свойствами.
ГИЛОЙ С ТУЛСИ, СОЛОДКОЙ, АШВАГАНДОЙ, НИМОМ И ПАПАЙЕЙ
Настоящее лекарство или профилактика заболеваний! Сок гилоя очищает кровь, борется с бактериями, выводит токсины. Гилой эффективен в борьбе с лихорадкой, гриппом и малярией. Укрепляет иммунитет.
Если у вас проблемы с диабетом, то гилой снизит уровень сахара в крови. Также он улучшает пищеварение и работу кишечника. Гилой используют в качестве адаптогена. Он полезен для снижения уровня стресса, так как выводит токсины и улучшает память!
Кроме того, сок гилоя помогает избавиться от кашля, простуды и снять воспаление миндалин. Пожилым людям он поможет убрать боль в суставах.
МОРИНГА С АШВАГАНДОЙ, ТУЛСИ И СОЛОДКОЙ
Морингу масляничную называют «чудо-растением» за ее полезные свойства. Более 4 тысяч лет ее используют в аюрведической медицине.
В зеленых стеблях моринги содержится мощная доза витамина А, витамины С, Е и В6, калий, кальций, медь, магний, рибофлавин. Это настоящий суперфуд, объединяющий лучшие свойства моркови, цитрусовых и орехов. Моринга способствует улучшению зрения, здоровью костей и сиянию кожи.
Этот сок питает волосы, борется с воспалениями, укрепляет сердце, защищает кожу, стабилизирует настроение, выравнивает уровень сахара в крови, лечит расстройства желудка, защищает печень, повышает иммунитет, препятствует образованию камней, является профилактикой рака, лечит анемию, астму и помогает сбалансировать гормоны!
В соках Alantra нет добавленного сахара, а для вкуса используется стевия медовая. Ничего лишнего – только 100% растительные соки.
Соки можно приобрести не только для себя, но и для здоровья близких, выбрав подарочную упаковку.
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