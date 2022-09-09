Аюрведические соки – нектар для вашего здоровья

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Сейчас вы читаете самый сочный текст в своей жизни! А все потому, что он посвящен сокам, причем не обычным, а аюрведическим! Итак, рассказываем о самых невероятных сочетаниях и их пользе для организма.Аюрведа – древнейшая наука, которой уже более пяти тысяч лет. Она хорошо объясняет, как пища может стать лекарством. Сочетанию продуктов в аюрведе отводится важная роль.На древние знания опирались создатели 100% натуральных аюрведических соков Alantra. Они подбирали сочетания растений так, чтобы они усиливали друг друга и давали максимальную пользу. Многим известны целительные свойства сока алоэ вера. Но, кроме него, у Alantra можно найти соки менее популярных, но не менее полезных растений. Приведем несколько примеров.НОНИ, АШВАГАНДА, АМЛА, ГИЛОЙ, ГАРЦИНИЯЕсли вы впервые слышите эти названия, сейчас объясним. Нони – азиатский фрукт, который иначе называют мориндой цирусолистной. Ашваганда – вечнозеленый кустарник семейства пасленовых. Тулси – священный базилик. Амла (индийский крыжовник) – плодовое дерево, произрастающее в Индии. Тулси – травянистая лиана. Гарциния – тропическое дерево с небольшими округлыми плодами, похожими на тыкву. Все это целебные растения, которые в симбиозе выводят из тела токсины, оживляют клетки, усиливают метаболизм и иммунитет, борются с раковыми клетками, улучшают пищеварение и помогают при диабете, оздоравливают нервную систему и укрепляют кости.ТАМАРИНД С КУМИНОМ И ЧЕРНОЙ СОЛЬЮТамаринд иначе называют «индийским фиником». Это тропическое растение семейства бобовых, сок которого богат витаминами группы В, кальцием, железом, фосфором, натуральными сахарами, витамином С, винной кислотой, калием, магнием, различными каротиноидами и другими антиоксидантными соединениями, в которых нуждается организм. Кумин и черная соль улучшают усвоение полезных веществ. В итоге сок улучшает иммунитет, пищеварение и здоровье сердца, печени, глаз и нервов, обладает противораковым, противомикробным и противовоспалительным свойствами.ГИЛОЙ С ТУЛСИ, СОЛОДКОЙ, АШВАГАНДОЙ, НИМОМ И ПАПАЙЕЙНастоящее лекарство или профилактика заболеваний! Сок гилоя очищает кровь, борется с бактериями, выводит токсины. Гилой эффективен в борьбе с лихорадкой, гриппом и малярией. Укрепляет иммунитет.Если у вас проблемы с диабетом, то гилой снизит уровень сахара в крови. Также он улучшает пищеварение и работу кишечника. Гилой используют в качестве адаптогена. Он полезен для снижения уровня стресса, так как выводит токсины и улучшает память!Кроме того, сок гилоя помогает избавиться от кашля, простуды и снять воспаление миндалин. Пожилым людям он поможет убрать боль в суставах.МОРИНГА С АШВАГАНДОЙ, ТУЛСИ И СОЛОДКОЙМорингу масляничную называют «чудо-растением» за ее полезные свойства. Более 4 тысяч лет ее используют в аюрведической медицине.В зеленых стеблях моринги содержится мощная доза витамина А, витамины С, Е и В6, калий, кальций, медь, магний, рибофлавин. Это настоящий суперфуд, объединяющий лучшие свойства моркови, цитрусовых и орехов. Моринга способствует улучшению зрения, здоровью костей и сиянию кожи.Этот сок питает волосы, борется с воспалениями, укрепляет сердце, защищает кожу, стабилизирует настроение, выравнивает уровень сахара в крови, лечит расстройства желудка, защищает печень, повышает иммунитет, препятствует образованию камней, является профилактикой рака, лечит анемию, астму и помогает сбалансировать гормоны!В соках Alantra нет добавленного сахара, а для вкуса используется стевия медовая. Ничего лишнего – только 100% растительные соки.Соки можно приобрести не только для себя, но и для здоровья близких, выбрав подарочную упаковку.