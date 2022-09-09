В период стресса в рационе должно быть достаточно белка и жиров – диетологи

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В период стресса в рационе должно быть достаточно белка и жиров.Так, белки обязательны на завтрак, обед и ужин.На завтрак лучше выбирать продукты из таких категорий: белки, жиры, зеленая часть. Углеводами может обеспечить хлеб/хлебец. На завтрак другие углеводы можно не употреблять, но если есть аппетит — обязательно добавляйте их!Логика составления тарелки (пример):белки: яйцажиры: авокадо, масло, семена, беконзеленая часть: овощи, зеленьНа обед лучше выбирать продукты из таких категорий: белки, жиры, углеводы, зеленая часть. Обязательно включайте углеводы.Логика составления тарелки (пример):белки: мясожиры: авокадо, масло, семена«зеленая часть»: овощи, зеленьуглеводы: киноаНа ужин лучше выбирать продукты из таких категорий: белки (на ужин белков может быть меньше, чем на завтрак и обед, или вообще можно сделать вегетарианский ужин; рыба на вечер лучше мяса), жиры, углеводы, зеленая часть (лучше приготовленные овощи).Можно приготовить овощное рагу, печеные/тушеные/на пару овощи, плов, соте и т. д. Очень хорошо на ужин готовить овощной суп-пюре.Перекусы: какие продукты выбратьВарианты: орехи, овощи любые (морковка, сельдерей, огурцы и т. д.), сыр, ягоды, конопляный протеин, хлебец с красной рыбой/маслом/хумусом, чиа-пудинг.Важные моменты:Если вы раньше не ели овощи в таком количестве, то надо увеличивать его постепенно. Важно прислушиваться к своим ощущениям. Если будет дискомфорт, вздутие, то увеличивать количество овощей надо очень медленно.В каждом приеме пищи непременно должны быть жиры! Увеличивать количество жиров также надо постепенно.Идеальные способы приготовления продуктов — тушение, пар, варка. Старайтесь меньше жарить «до корочки»