Некоторые продукты дают более долгое чувство сытости: врач-диетолог
В интервью радио Sputnik Арзуманян заметила, что во многих случаях проблема лишнего веса возникает из-за переедания. После приемов пищи не выдерживаются нужные временные паузы, люди вновь устремляются к холодильнику или своим запасам еды, поскольку испытывают голод.
По словам Арзуманян, слишком быстро возникающее чувство голода говорит о том, что организм не получает нужных ем питательных веществ.
«Чтобы решить проблему, важно в достаточном количестве употребить белок, клетчатку и полезные жиры».
Диетолог констатировала, что включение в ежедневный рацион орехов, овощей, яиц может помочь с продлением. чувства сытости, станет профилактикой лишних и ненужных перекусов.
Также медик посоветовала крайне осторожно употреблять специи, пряности, соленья, маринады, сладости, шоколад, консервы, фастфуд – данные продукты лишь стимулируют усиление аппетита, «разжигают» голод
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