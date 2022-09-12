Некоторые продукты дают более долгое чувство сытости: врач-диетолог

Чтобы лучше контролировать аппетит, дольше ощущать сытость и не тянуться за едой вскоре после приема пищи, в свой рацион нужно включать больше полезных продуктов – например, орехов, овощей, яиц, говорит врач-диетолог Маргарита Арзуманян.В интервью радио Sputnik Арзуманян заметила, что во многих случаях проблема лишнего веса возникает из-за переедания. После приемов пищи не выдерживаются нужные временные паузы, люди вновь устремляются к холодильнику или своим запасам еды, поскольку испытывают голод.По словам Арзуманян, слишком быстро возникающее чувство голода говорит о том, что организм не получает нужных ем питательных веществ.«Чтобы решить проблему, важно в достаточном количестве употребить белок, клетчатку и полезные жиры».Диетолог констатировала, что включение в ежедневный рацион орехов, овощей, яиц может помочь с продлением. чувства сытости, станет профилактикой лишних и ненужных перекусов.Также медик посоветовала крайне осторожно употреблять специи, пряности, соленья, маринады, сладости, шоколад, консервы, фастфуд – данные продукты лишь стимулируют усиление аппетита, «разжигают» голод