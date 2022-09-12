Ученые доказали: после рождения первого ребенка у мужчин усыхает мозг

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Подтверждение потери объема зафиксировали на магнитно-резонансном томографе. Замеры проводили до, во время беременности женщины и после появления на свет малыша.Потерять голову после рождения первенца — теперь это не фигура речи, а доказанный факт. Мужчины так бурно реагируют на появление своего первого ребенка, что лишаются части мозга. Это обнаружили ученые из Испании и США, проанализировав снимки томографа.В совместном исследовании участвовали группы добровольцев из двух стран — с каждой стороны по 20 человек — тех, кто находился в ожидании первенца. Еще 17 «подопытных» набрали в Испании из числа тех, кто не имел детей и в ближайшее время не планировал становиться отцом.- Цель нашего исследования — выяснить, приводит ли отцовство к анатомическим изменениям в объеме, толщине и площади коры головного мозга, — сообщила в отчете, опубликованном на сайте Оксфордского университета, одна из авторов исследования Магдалена Мартинес-Гарсия из Института санитарных исследований Грегорио Мараньона (Мадрид).И изменения нашли: касались они уменьшения объема коры головного мозга, которое отвечает за объем зрительной системы и участвуют в социальном понимании. Такие отцы, например, лучше выполняют задачи на зрительную память, так как лучше концентрируются на частном, а не на общем.Снимки МРТ делали несколько раз, поэтому уменьшение размера мозга зафиксировано. Первое обследование мужчины проходили до беременности женщины, следующее — во время, последнее, контрольное, спустя несколько месяцев после появления малыша на свет. Предполагается, что так мозг подготавливает мужчину к принятию ребенка и к активной заботе о нем.Кстати, примерно такие же изменения происходят в мозгу женщины. Они повышают чувство привязанности и позитивную реакцию на материнство. Правда, достигаются это изменениями в структурах лимбической системы — она отвечает за мотивацию и внутреннее вознаграждение мозга. У мужчин же перемены касаются зрительной коры и участков сети пассивного режима работы мозга.- Изменения в структурах мозга у мужчин, ставших отцами впервые, появлялись и сохранялись независимо от возраста, — подчеркнула Магдалена Мартинес-Гарсия из Института санитарных исследований Грегорио Мараньона.