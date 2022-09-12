3 утренних симптома, которые могут указать на проблемы с щитовидкой

Одна из самых распространенных болезней щитовидной железы — это гипотиреоз. Патология может долго маскироваться, тем самым разрушая ваш организм. Разбираемся, как не упустить болезнь.Щитовидная железа (или как мы привыкли ее называть, щитовидка) — это симметричный орган, который состоит из двух долей и перешейка. Если у человека нет никаких проблем с щитовидкой, то она весит от 20 до 65 граммов. Когда орган меняет свой размер, например, сильно увеличивается, то это уже тревожный звоночек. Исключение — подростки и беременные. У них щитовидная железа может стать больше из-за гормональной перестройки в организме.Одна из самых распространенных патологий этого органа — это гипотиреоз. Это снижение функции щитовидной железы и выработки гормонов (тироксина и трийодтиронина). Заболевание может долго оставаться незамеченным, маскируясь под другие патологии.- Если долго не лечить гипотиреоз, то это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, — цитирует издание Express экспертов Национального института здравоохранения и передового опыта в Англии.Заподозрить коварную патологию помогут следующие симптомы:Вы чувствуете сильную усталость сразу после пробуждения. Надо оторвать голову от подушки, но никак не получается;Вы только проснулись и сразу же почувствовали боль или ломоту в мышцах. Такие неприятные ощущения бывают после тренировок, только вот у вас не было никаких физических нагрузок;После пробуждения вас начинает бить озноб. И дело вовсе не в том, что в квартире холодно. Через несколько минут все проходит.врач-эндокринолог, гематолог- Нередко люди отмечают у себя боли в мышцах, подергивания и судороги без чрезмерных нагрузок и тренировок. Также возможны боли в теле непонятного, общего характера, которые не имеют постоянной и четкой локализации. Такие симптомы могут появиться из-за того, что мышцы отекают, начинается давление на нервные стволы, - рассказывала «Доктору Питеру» Татьяна Рыбалко.Из-за сбоя в работе щитовидной железы человек может страдать и от перепадов температуры тела — ему то жарко, то холодно. Если вы понимаете, что потеете не потому что вам жарко и мерзнете, когда в квартире тепло, то это веский повод обратиться к эндокринологу.Какие еще симптомы могут указать на гипотиреозу вас стало подниматься давление;появились странные боли в животе;вы начали страдать от запоров;появились постоянные головокружения;у вас выявили анемию или снижение гемоглобина в крови.Человек может длительное время наблюдаться у терапевта, гастроэнтеролога, кардиолога, даже не подозревая, что проблема кроется в щитовидной железе.