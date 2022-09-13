Походы к зубному врачу избавят от деменции

Финские исследователи установили, что заболевания дёсен увеличивают риск старческого слабоумия. Следовательно, их своевременное лечение поможет вам защититься от тяжелейшего неизлечимого недуга.Походы к зубному врачу для многих кажутся чем-то пугающим, но исследование показывает, что чем более регулярно мы садимся в кресло стоматолога, тем ниже риск развития деменции. Исследователи из Университета Восточной Финляндии обнаружили, что страдающие заболеваниями дёсен и потерей зубов люди приблизительно на 20% чаще сталкиваются с болезнью Альцгеймера.Следовательно, наблюдение за здоровьем собственных зубов может иметь определяющее значение в деле профилактики неизлечимого старческого слабоумия. Отметим, что за последние десятилетия сразу несколько исследований установили аналогичную связь между здоровьем полости рта и деменцией. Это заставило учёных предположить, что даже сама болезнь Альцгеймера может быть спровоцирована заболеваниями дёсен.Так, вызывающие кровоточивость дёсен бактерии способны добираться до головного мозга. Новое исследование не получило убедительных подтверждений этого, оно носит наблюдательный характер. Кроме того, может существовать и совершенно иная связь. К примеру, на ранних этапах старческого слабоумия люди забывают чистить зубы, а это и приводит к развитию характерных болезней десен.