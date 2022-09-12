Почему мы начинаем забывать лица

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Учёные из Университета Мэриленда получили некоторые важные подсказки, позволяющие разобраться в деле возрастного ухудшения памяти. Они, в частности, связаны с одним из самых неприятных аспектов этого процесса - невозможностью вспомнить лицо и связать с ним имя человека.В первую очередь при возрастном ухудшении памяти страдает так называемая короткая память, то есть исчезает информация, которую мы усвоили совсем недавно. К примеру, человек никак не может вспомнить лицо и связать его с именем, причём того, с кем он разговаривал буквально несколько часов назад. Учёные до сих пор не понимают, откуда возникает эта дисфункция, и вот новое исследование дало некоторые важные подсказки. Его авторы наблюдали за стареющими мышами и выявили новый механизм в нейронах, который и вызывает ослабление связанных с лицом воспоминаний.Ещё более важно то, что исследователям удалось обратить вспять эту потерю короткой памяти. Их результаты определили конкретную мишень в мозге, на которую можно нацеливаться при создании новых методов лечения потери памяти из-за обычного старения. Речь идет именно о возрастных нарушениях памяти, но не о симптомах старческого слабоумия.Если человек посетил какое-то банкет или мероприятие, ему будет несложно узнать имена или лица его участников, но в пожилом возрасте бывает труднее вспомнить, какое имя сочетается с каким лицом. То есть при виде того или иного лица человек не вспомнит его имя, хотя он и общался с ним несколько часов назад. Это нарушение социальных ассоциативных воспоминаний, и исследование показало, что оно связано с ферментом под названием PDE11A. Оказалось, что если у мышей искусственно увеличивают показатель этого фермента, их память заметно укрепляется.