10 признаков, что вам нужно срочно проверить уровень селена в организме

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Он участвует в сотнях биохимических реакций, обладает свойствами антиоксиданта, помогает в работе иммунной системы, но знаем мы о нем очень немного. Речь идет о селене, которого часто не хватает взрослым и детям.Селен необходим для полноценного обмена веществ и защиты клеток от негативных внешних воздействий. Основной его источник для организма — это пища и вода. В последнее время, с активным внедрением в практику различных сложных лабораторных анализов врачи стали уделять больше внимания дефициту микроэлементов, в том числе — селена.Сегодня выяснено, что селенодефицит возникает не так и редко, что связано с его недостаточным поступлением, плохим усвоением или активным расходованием в условиях определенных патологий. Как же определить дефицит селена и на какие функции он влияет? Об этом «Доктору Питеру» рассказала патофизиолог, врач аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Против рака, вирусов и мутацийСелен относится к микроэлементам, то есть требуется в очень небольших количествах. В сутки должно поступать совсем немного этого вещества:Мужчинам нужно 70 мкг.Женщинам — 55 мкг.Детям в зависимости от возраста — от 10 до 50 мкг.Но даже такое скромное количество мы не всегда можем получить с привычной пищей. А роль селена крайне важна, прежде всего — в работе иммунной системы и сердечно-сосудистой, пищеварения. Влияет селен и на состояние кожи. Обладая антиоксидантными свойствами, селен в составе различных комплексов помогает бороться с вирусами, системным воспалением, аутоиммунными процессами и даже мутациями клеток, ведущими к раку. Поэтому при дефиците элемента возможны проблемы со здоровьем.Почему нам не хватает селенаОсновная причина, почему нам не хватает селена — это низкий его уровень в почве и воде во многих регионах, где выращивают продукцию. Поэтому и в рационе людей его мало. Кроме того, определенную роль играет и тип питания — если вы часто практикуете монодиеты, голодаете, применяете сыроедение, организм может не получать нужного объема селена.Бывает и так, что селен поступает с пищей в достаточном количестве, но на фоне проблем пищеварения, частых поносов, зависимости от алкоголя, резекции кишечника или уменьшения объема желудка он усваивается хуже.Его съедают вирусыЕще одна проблема, которая приводит к нехватке этого микроэлемента — вирусные инфекции. Некоторые из РНК вирусов, например, коронавирус, грипп, ВИЧ или вирус гепатита С, используют запасы нашего тела для воспроизводства своих вирусных частиц.Помимо них, усиленно расходуется селен в ситуации, когда пациент проходит гемодиализ, лечит ожоги, восстанавливается после тяжелых болезней или имеет хроническое системное воспаление. Все эти состояния заставляют иммунную систему сильнее напрягаться, расходовать ресурсы тела на синтез соединений, борющихся с возбудителями и погибшими собственными клетками.Как себя проявит дефицит селенаНехватка селена может отразиться на работе разных систем. Причем не всегда это будет очевидно. Микроэлемент влияет на работу:щитовидной железы — нередко ошибочно корректируют нехватку йода вместо именно этого микроэлемента;сердца, повышая риск развития сердечной недостаточности, поражения сосудов атеросклерозом;иммунной системы, эффективность ее борьбы с вирусными инфекциями снижается.Недостаток селена может грозить проблемами с психикой, что связано с участием его в работе нейромедиаторов, передающих информацию между клетками головного мозга и периферической нервной системы. Нехватка микроэлемента может провоцировать формирование депрессии или тревожных расстройств, но точная роль в этом пока еще требует дополнительных доказательств.Когда стоит сдать кровь на уровень селенаХотя проявления селенодефицита неспецифичны, но при наличии определенных симптомов можно заподозрить нехватку этого вещества. Если уровень селена снижен, возможно наличие следующих жалоб:Постоянная, не устраняющаяся при привычном отдыхе усталость.Частое возникновение ОРВИ, более тяжелое их течение.Ухудшение зрения, быстрое утомление глаз.Появление на коже различных высыпаний.Болезненность в области скелетных мышц, быстрое утомление при физической нагрузке.Повышение уровня холестерина в плазме крови.Нарушение пищеварительных функций, проблемы со стулом.Выпадение волос, расслаивание ногтей.Снижение фертильности, преимущественно у мужчин из-за расстройств сперматогенеза.Дискомфорт в суставах, обострение артрита, прогрессирование артроза.Чтобы уточнить дефицит селена, необходимо лабораторное исследование сыворотки крови. Если выявлен дефицит, врач назначит дополнительный прием микроэлемента в форме комплексов.