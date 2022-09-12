Одиночество не менее опасно для здоровья, чем курение

Эпидемия одиночества, с которой столкнулось человечество, представляет глобальную угрозу для здравоохранения. Учёные из Гарварда выяснили, что одинокие люди живут на 8 лет меньше.Отсутствие друзей и одиночество могут спровоцировать депрессивные мысли, негативно влияющие на здоровье. Кто-то думает, что одиночество - это просто состояние ума, не воздействующее на наше самочувствие, но оно несёт смертельную угрозу. И точно так же, как скорбь, стрессовые ситуации и экстремальные эмоции способствуют так называемому синдрому разбитого сердца, одиночество провоцирует тяжелые нарушения здоровья.Гарвардские ученые доказали, что по степени влияния на продолжительность жизни одиночество не отличается от курения. В целом, оно сокращает жизнь на 8 лет. Установлена связь между социальной изоляцией и уровнем белка свёртываемости крови, по которому можно судить о риске инсульта или инфаркта. Одиночество провоцирует рост показателей фибриногена, который свёртывает кровь в случае сильной кровопотери или травмы. Однако его избыток как может привести к увеличению артериального давления и накоплению характерных бляшек в артериях. Авторы исследования оценили показатели фибриногена у одиноких людей и тех, кто имел множество друзей и родственников. С сокращением количества социальных связей уровень фибриногена рос. Одиночество, по словам учёных, наносит вред здоровью, который можно сравнить с эффектом выкуривания 15 сигарет в день. Для мужчин одиночество особенно токсично, поскольку оно ухудшает функцию их мозга.