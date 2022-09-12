В чем польза гвоздики для здоровья: названы 8 удивительных свойств пряности

Помимо яркого аромата и вкуса, популярная специя известна своими мощными лечебными свойствами. Чем полезна гвоздика, приправа, которую часто незаслуженно обходят вниманием?Гвоздика — это одна из самых популярных пряностей в мире, по сути — это высушенные цветочные почки тропического вечнозеленого дерева, которое называется Syzygium aromaticum.В чем же вред и польза гвоздики и какие преимущества для здоровья дает употребление этой специи в пищу.Важные питательные веществаГвоздика содержит клетчатку, витамины и минералы, поэтому использование ее как в цельном, так и измельченном виде добавляет вкус и аромат блюдам и напиткам и способствует поступлению в организм полезных питательных веществ.В одной чайной ложке гвоздики содержится 30% марганца, 4% витамина К, 3% витамина С, 1 грамм клетчатки. Рекомендуется ежедневно употреблять не более 2 граммов гвоздики в день.В гвоздике есть полезные антиоксидантыАнтиоксиданты — это соединения, снижающие окислительный стресс, который может способствовать развитию хронических заболеваний.В гвоздике содержится эвгенол — соединение, которое обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, и может помочь организму справиться с инфекциями и воспалениями. Похожие свойства имеют и другие полезные вещества, содержащиеся в гвоздике — кемпферол и рамнетин.Может защитить от ракаНекоторые исследования показывают, что органические соединения, обнаруженные в гвоздике, могут защитить от рака. Так, экстракт гвоздики помогает остановить рост опухоли и способствует гибели раковых клеток.Другое исследование дало аналогичные результаты, показав, что концентрированное гвоздичное масло вызывает гибель 80% раковых клеток пищевода, пишет издание ProNews.Тот самый эвгенол, который есть в гвоздике, также обладает противораковыми свойствами. Лабораторное исследование показало, что эвгенол эффективно способствует гибели клеток опухоли шейки матки.Убивает бактерииГвоздика обладает антимикробными свойствами, то есть может помочь остановить рост микроорганизмов — различных бактерий. Исследование показало, что гвоздика эффективна против кишечной палочки.Также гвоздика может помочь в лечении заболеваний полости рта, таких как гингивит и пародонтит. Антибактериальные свойства гвоздики помогают минимизировать распространение бактерий в ротовой полости.Может улучшить здоровье печениИсследования показывают, что полезные соединения, содержащиеся в гвоздике, могут способствовать укреплению здоровья печени. Особенно полезен эвгенол, активно борющийся с воспалением. В некоторых случаях он даже может обратить вспять начинающиеся хронические заболевания печени.Гвоздика также богата антиоксидантами, которые могут помочь предотвратить заболевания печени благодаря их способности уменьшать окислительный стресс.Может помочь регулировать уровень сахара в кровиИсследование показало, что экстракт гвоздики помог нормализовать уровень сахара в крови у мышей с диабетом. Полезные вещества в гвоздике увеличивают секрецию инсулина и улучшают функцию клеток, вырабатывающих инсулин.Может способствовать здоровью костейОстеопороз — атрофия костей, увеличивающий риск переломов, это буквально эпидемия 21 века. Оказывается, ряд органических соединений в гвоздике помогает поддерживать нормальный уровень костной массы — улучшает несколько маркеров остеопороза и увеличивает плотность и прочность костей.Гвоздика богата марганцем, в 1 чайной ложке (2 грамма) — впечатляющие 30% от рекомендуемой суточной нормы. А именно марганец — минерал, который очень нужен для здоровья костей.Помогает справиться с язвой желудкаНекоторые исследования показывают, что гвоздика может помочь в лечении язвы желудка, двенадцатиперстной кишки или пищевода. Эти заболевания часто могут быть вызваны снижением функции защитной оболочки желудка из-за таких факторов, как стресс, инфекция и наследственность.Одно из недавних исследований показало, что эфирное масло гвоздики способно увеличить выработку желудочной слизи, которая действует как защитный барьер и помогает предотвратить эрозию слизистой.Также гвоздика способствует выработке желудочного сока, улучшая усвоение пищи, уменьшая проявления диспепсических расстройств, снижая давление газа в желудке и уменьшая дискомфорт.Вред гвоздикиЕсли перебрать с полезной специей, может появиться тошнота, рвота и даже нарушиться свертываемость крови.Масло гвоздики может замедлить активность тромбоцитов, поэтому его нельзя использовать, если вы применяете аспирин или антикоагулянты.Нанесение масла гвоздики на поврежденную кожу может вызвать серьезные аллергические реакции, сообщает издание Botanical online.Еще 3 полезных свойства гвоздикиГвоздичное масло можно использовать в качестве натурального болеутоляющего средства при зубной боли, поскольку оно обладает анестезирующими свойствами.Также гвоздику нередко используют в качестве натурального ароматизатора.В гвоздике есть вещества, замедляющие размножение коронавируса.Китайские ученые обнаружили в корице соединения, которые блокируют белок Mpro. Полисахариды, содержащиеся в растении, способны блокировать размножение коронавируса.