Семаглутид эффективно лечит ожирение

Исследование показало, что препарат семаглутид является эффективным лекарством для лечения ожирения. К какому выводу пришли исследователи из Университета Алабамы.На ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Стокгольме были представлены результаты нового исследования, показавшего эффективность препарата семаглутида в борьбы с ожирением. Он снижал риск развития диабета второго типа более чем в два раза за счет еженедельных инъекций. Недавно этот препарат одобрили в США именно для борьбы с ожирением, предварительное одобрение он также получил и на территории Великобритании.По-видимому, семаглутид является наиболее эффективным препаратом в лечения ожирения, поскольку его результаты уже можно сравнивать с итогами бариатрической хирургии, как показывает исследование. А его одобрение основано на результатах клинических испытаний, продемонстрировавших, что он может снизить вес, в среднем, более чем на 15% при использовании вместе с программой здорового образа жизни. Этого количества достаточно для лечения или предотвращения широкого спектра осложнений, связанных с ожирением, которые ухудшают здоровье и качество жизни. К примеру, ожирение увеличивает риск развития сахарного диабета как минимум в 6 раз, а семаглутид сокращает эту опасность.