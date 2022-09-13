"Птичий профиль" и другие дефекты, которые исправит только стоматолог

Современная стоматология вышла далеко за рамки банального лечения разрушенных из-за кариеса зубов. Научно доказано, что стоматологический статус пациента влияет как на внешний вид, так и на общее состояние здоровья. Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук, рассказывает, каким образом стоматология может влиять на общее самочувствие, и врач какой специальности решением этих проблем занимается.Ортодонтия является своего рода мостом, обеспечивающим связь между зубочелюстной системой и общим состоянием организма. Это относительно новое направление, которое развивается в России наиболее активно. Ортодонтия регулирует развитие зубочелюстной системы, формирует условия для правильного прорезывания и смыкания зубов с целью гармоничного выполнения всех функций зубочелюстной системы.Не только исправление прикуса: что может ортодонтия«Птичий профиль»Одно из интересных понятий в стоматологии, а также в эстетической медицине, с которым помогает работать ортодонтия, это так называемый «птичий профиль». Это название в настоящий момент считается не совсем этичным. Оно связано со строением клюва у птиц, верхняя часть значительно больше нижней его части – нижняя челюсть фактически отсутствует. У птиц хорошо заметна выступающая средняя часть «лица» и фактически не видна нижняя его часть.Важно понимать, что человек рождается с недоразвитой нижней челюстью. Это адаптационная характеристика челюстно-лицевой области для прохождения ребенка через родовые пути матери. Нижняя челюсть – единственная подвижная кость зубочелюстной системы. Природа сделала ее маленькой, чтобы голова ребёнка легко проходила через родовые пути матери.В дальнейшем в течение практически всего периода формирования зубочелюстной системы нижняя челюсть стремится догнать по размеру верхнюю. В зависимости от условий развития и генетической предрасположенности у некоторых людей нижняя челюсть развивается более активно, чем у других. В некоторых случаях нижняя челюсть значительно отстает по своему размеру от верхней, что и приводит к формированию так называемого «птичьего профиля». Повторюсь, что данный термин в современной стоматологии не используется, он носит скорее исторический аспект, а сейчас считается неэтичным.Родители должны показать ребенка ортодонту примерно в 7 лет. Это позволит выяснить, потребуется ли какая-то помощь при развитии зубочелюстной системы. Врач, благодаря возможности моделировать рост зубочелюстной системы, сможет создать условия для активного роста нижней челюсти и исключить ситуацию,когда нижняя челюсть развивается недостаточно активно.Двойной подбородокЧерез эту же призму можно рассматривать формирование у человека двойного подбородка. Раньше считалось, что второй подбородок появляется у людей с лишним весом, однако в последнее время стало ясно, что его формирование может быть связано с недостаточной поддержкой со стороны челюстных костей. Если нижняя челюсть у человека недоразвита, то она не создаёт достаточно хорошего надежного каркаса для мягких тканей подбородка, появляется избыток мягких тканей – тот самый второй подбородок.В детском и в подростковом возрасте, то есть период до 18 лет, нужно обратиться к ортодонту и обеспечить условия для развития зубочелюстной системы и нижней челюсти – создать баланс челюстной системы и обеспечить достаточную поддержку для мягких тканей, исключив таким образом формирование двойного подбородка.Если же речь идет уже о взрослых пациентах, то им специалист может предложить балансировку прикуса с помощью брекетов или элайнеров. Это создаст дополнительную поддержку для мягких тканей, что значительно снизит риск развития второго подбородка.Осанка и проблемы с позвоночникомЗубочелюстная система способна поддерживать правильное положение тела в пространстве, так как по сути является верхушкой позвоночного столба. Баланс, размеры, соотношение верхней и нижней челюсти определяют положение головы в пространстве – это было доказана еще около 100 лет назад.Влияние на развитие зубочелюстной системы в детском возрасте со стороны ортодонтии позволяет создать лучшие условия для поддержания тела в пространстве. Это позволит поддерживать общий мышечный баланс тела и значительно снизить риски развития заболеваний позвоночника.Во взрослом состоянии, когда челюсть перестает расти и развиваться, оптимизировать нагрузку на позвононочный столб и уменьшить вероятность развития возрастных проблем с позвоночником, позволяет исправление прикуса с помощью брекетов или элайнеров.Дыхание и речьПрикус играет важную роль в обеспечении речи и дыхания. Правильно сформированная зубочелюстная система создает хорошие условия для прохождения воздуха через верхние дыхательные пути, способствует эффективному носовому дыханию, которое играет важную роль в обеспечении кислородом головного мозга и всего организма в целом. Есть исследования, доказывающие, что качественное дыхание снижает риски возникновения возрастной дегенерации головного мозга, в том числе и старческой деменции. Это значит, что ортодонтическое лечение важно для профилактики возрастных изменений головного мозга.С точки зрения речи вполне очевидно, что правильное положение зубов и рациональное их смыкание создает хорошие условия для артикуляции и произношения всех звуков – современные логопеды всегда рекомендуют обращаться к врачу-ортодонту для коррекции положения и смыкания зубов.Признаки старенияОдна из тенденций в современной медицине и косметологии - anti-age терапия, борьба со старостью. Этот вопрос хорошо изучен и в стоматологии: доказано, что правильное положение и правильное смыкание зубов создают хороший качественный каркас для поддержки мягких тканей лица, мимических и жевательных мышц.Все мы обращали внимание на то, что некоторые люди свои 30 лет выглядят значительно старше своего возраста, другие же в 50 лет выглядят на 30. Если изучить зубочелюстной систему этих людей, то мы увидим что у тех, кто выглядит моложе, положение и смыкание зубов более сбалансированно.Очень важно понимать, что мышцы лица имеют всего лишь одну точку опоры – они опираются на прикус. Именно поэтому люди, которые заботятся о балансе зубочелюстной системы, автоматически снижают риск возникновения возрастных морщин.Опущение уголков ртаПоложение углов рта тоже напрямую связано с прикусом. Если сравнить молодые лица и пожилые, то можно увидеть, что у молодых людей углы рта несколько приподняты. Опускание углов рта связано с возрастными изменениями зубочелюстной системы: в процессе своего функционирования зубы разрушаются, стачиваются, некоторые теряются. Из-за этого снижается высота прикуса, теряется поддержка для мягких тканей, что первым делом отражается на положении уголков рта.В современной стоматологии доказано, что каждый человек после 30 лет должен пройти реабилитацию прикуса, чтобы улучшить поддержку мягких тканей лица. Это в значительной степени замедляет процесс старения и продлевает качественную работу зубочелюстной системы, обеспечивает эффективное жевание, дыхание,глотание, речь. Все это важно для поддержания высокого уровня качества жизни.Можно ли обратиться к ортодонту по ОМС?Разберемся, какие процедуры можно получить в рамках обязательного медицинского страхования, а за какие нужно платить отдельно.Нужно понимать, что ОМС основной своей задачей ставит лечение болезней зубов, связанных с риском для здоровья. При этом лечение кариозного процесса также важно для поддержания баланса и качественной работы зубочелюстной системы. Чем раньше человек обратится за стоматологической помощью, тем более эффективным будет проводимое лечение. Каждый человек должен хотя бы в рамках ОМС проходить диспансерное наблюдение дважды в год у стоматолога, проводя все необходимые профилактические мероприятия – это поможет сохранить целостность его зубочелюстной системы и минимизировать проблемы с зубами.Когда мы говорим об эстетических составляющих того или иного лечения, например в рамках anti-age стоматологии или в рамках улучшения эстетических характеристик лица, то такие услуги не входят в систему ОМС. Пройти такое лечение можно в частных медицинских организациях, которые специализируются на проведении подобных процедур. В них есть высококачественное оборудование и работают компетентные специалисты.Может ли ортодонтическое лечение заменить пластическую операцию?Нередко встает вопрос о необходимости тех или иных операционных пластических вмешательств для того, чтобы улучшить внешний вид. Важно понимать, что подход к решению эстетических задач должен быть фундаментальным. Например, если есть необходимость уменьшить количество морщин, то надо о том, чтобы создать хороший фундамент для мягких тканей, а значит – проработать прикус и только после этого обращаться к косметологу или пластическому хирургу для проведения процедур или операций для улучшения внешнего вида. Это увеличит эффективность манипуляций врача-косметолога и пластического хирурга, а также обеспечит более длительный эффект от таких вмешательств.Подчеркну, что оперативное вмешательство не является основным методом решения проблем с лицом, а примерно 95% пациентов выбирают лечение у стоматолога-ортодонта в качестве оптимального решения эстетических и медицинских задач зубочелюстной системы.Сегодня возможности современной стоматологии вышли далеко за пределы простого лечения зубов. Зубочелюстная система – часть сложного комплекса, в который включены все органы нашего организма, а потому она требует особого внимания. Это поможет поддержать общее состояние здоровья и сохранить высокий уровень качества жизни.