Как сохранить молодость мозга до глубокой старости — 8 простых шагов

Как и телу, мозгу нужны эффективные тренировки.Если каждый день предлагать мозгу новые действия, получать умеренную физическую нагрузку, следить за питанием и регулярно общаться, нет причин для ослабления интеллекта.Как тренировать мозгМозг работает с помощью мышления, а оно выражается языком, текстом. Поэтому работа с большими объёмами текста позволяет долгое время сохранять функционирование мозга именно как мыслительного аппарата. То есть уже могут происходить нарушения движения при паркинсонизме, эмоциональные оскудения, но когнитивная сфера будет работать.Есть профессии, в которых люди достаточно долго сохраняют ясность ума: политики, журналисты, писатели, актёры, переводчики, рецензенты. Все они работают с большими объёмами текста. Журналисты и писатели его создают, актёры и политики заучивают и воспроизводят.Говорят, что дополнительно выученный один иностранный язык отдаляет начало болезни Альцгеймера на 15 лет. Приблизительно так и есть, только язык следует не просто выучить, но постоянно разговаривать на нём, работать с объёмами текста. Это хорошо помогает.Просто заучивать стихи, как некоторые советуют, это не то, потому что информация откладывается и, не востребованная, забывается. А текст необходимо воспроизводить – погружать в память и выгружать из неё.И очень желательно писать, складывать слова в предложения. Писать можно что угодно: мемуары, книги, заметки в блог. Чем больше работы с текстом, тем дольше сохраняется работа мозга как органа.Нужно не забывать, что мозг – это орган, наиболее чувствительный к недостатку питательных веществ. Он умирает гораздо быстрее от недостатка кислорода, чем любая другая ткань (быстрее сердца). То есть сначала человек теряет сознание, а потом начнутся процессы отмирания органов.Также нужно не изнашивать мозг. Все органы, перенапрягаясь, начинают потихоньку отмирать, есть предел прочности у любого из них.Как сохранить молодость и здоровье мозга?К счастью, наука о мозге не стоит на месте, и можно заранее предпринять шаги для сохранения здоровья и молодости «серых клеточек».СпитеРегулярный сон не менее восьми часов в день делает мозг собранным. Такой сон улучшает память и обучаемость. Потому что во время сна мозг усиленно работает, анализируя события дня и раскладывая полученную информацию «по полочкам».ДвигайтесьИсследования показывают, что регулярная физическая нагрузка увеличивает количество кровеносных сосудов, которые доставляют обогащённую кислородом кровь к области мозга, отвечающей за мышление. Насыщенный кислородом мозг адаптивен и работает эффективно.Выделите в личном расписании время для регулярных занятий спортом и прогулок.Учитесь новомуМозг отлично себя чувствует, если получает информацию. Поэтому учитесь новому каждый день. Найдите хобби, почитайте, займитесь иностранным языком или музыкой, путешествуйте, готовьте новые блюда, попробуйте делать привычные действия по-другому. Питайтесь правильноДля слаженной работы «серым клеточкам» необходимо давать правильную пищу. Продукты, насыщенные аминокислотами, антиоксидантами, витаминами и минералами, улучшают функции мозга.Стоит включить в рацион: цельные злаки, грецкий орех, миндаль, кешью, пекан, семена тыквы, подсолнечника, льна, клубнику, чёрную смородину, голубику, ежевику, гранат, помидоры, авокадо, брокколи, чеснок, рыбу, яйца, зелёный чай, тёмный шоколад. ОбщайтесьПрочные связи с семьёй, друзьями и домашними животными увеличивают продолжительность жизни. Положительные эмоциональные связи способствуют активному образу жизни и улучшению эмоционального здоровья. Изоляция может негативно влиять на некоторых людей.Находите время для себяПобыть наедине со своими мыслями так же важно для здоровья мозга, как и общаться с другими людьми. Уделите это время себе или любимому делу, хобби, медитации, пишите дневник или сходите на прогулку.Заводите полезные привычкиТо, что мы делаем изо дня в день, влияет на наше финансовое, эмоциональное, профессиональное развитие и здоровье. Составили для вас список полезных привычек, которые не потребуют много усилий и времени.Присмотритесь к своим привычкам. Фокусируйтесь на создании полезных привычек, которые делают жизнь лучше и приятнее. Смейтесь Смех снижает уровень стресса, увеличивает продолжительность жизни, укрепляет иммунитет, улучшает отношения с окружающими и дарит чувство благополучия. Полезно смеяться каждый день.