Недостаток сна может привести к ожирению

Оказывается, для красивой фигуры необходимо не только правильно тренироваться и питаться, но и хорошо высыпаться.

Похудение во сне — ожившая мечта для многих людей. Специалисты утверждают, что убрать лишние сантиметры в талии во сне можно.

Хотя основа здорового снижения веса — правильное питание и физические нагрузки, но значение имеет и режим отдыха.

Диетолог Лиза Афинская сообщила, как недостаток сна может спровоцировать ожирение. Медик заявляет, что для хорошей фигуры взрослым нужно спать не менее 7 часов в сутки. Но время на восстановление определяется индивидуально.

Недосыпание также негативно влияет на работу памяти, уровень сахара в крови.
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