Недостаток сна может привести к ожирению

Оказывается, для красивой фигуры необходимо не только правильно тренироваться и питаться, но и хорошо высыпаться.Похудение во сне — ожившая мечта для многих людей. Специалисты утверждают, что убрать лишние сантиметры в талии во сне можно.Хотя основа здорового снижения веса — правильное питание и физические нагрузки, но значение имеет и режим отдыха.Диетолог Лиза Афинская сообщила, как недостаток сна может спровоцировать ожирение. Медик заявляет, что для хорошей фигуры взрослым нужно спать не менее 7 часов в сутки. Но время на восстановление определяется индивидуально.Недосыпание также негативно влияет на работу памяти, уровень сахара в крови.