Гастроэнтеролог Бережная раскрыла недуги, при которых опасно принимать витамины
По словам медика, с наступлением осени люди часто начинают принимать витаминные комплексы. При этом многие не консультируются предварительно со специалистами, из-за чего сталкиваются с проблемами, ведь даже у витаминов есть противопоказания.
"Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие",
– пояснила медик.
Врач также отметила, что зачастую язвенные процессы в желудке провоцирует бактериальная инфекция, при которой также запрещен прием витаминов и макроэлементов:
"Соответственно, сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов, желательно по назначению врача".
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctor.rambler.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий