Гастроэнтеролог Бережная раскрыла недуги, при которых опасно принимать витамины

Гастроэнтеролог Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik рассказала, чем может быть опасен прием витаминов.По словам медика, с наступлением осени люди часто начинают принимать витаминные комплексы. При этом многие не консультируются предварительно со специалистами, из-за чего сталкиваются с проблемами, ведь даже у витаминов есть противопоказания."Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие",– пояснила медик.Врач также отметила, что зачастую язвенные процессы в желудке провоцирует бактериальная инфекция, при которой также запрещен прием витаминов и макроэлементов:"Соответственно, сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов, желательно по назначению врача".